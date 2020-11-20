Aunque la bancada de Morena busca mantener intacta la iniciativa del Presidente, los diputados convocaron a discutir la reforma a la subcontratación Las comisiones de Hacienda y del Trabajo en San ...

Aunque la bancada de Morena busca mantener intacta la iniciativa del Presidente, los diputados convocaron a discutir la reforma a la subcontratación Las comisiones de Hacienda y del Trabajo en San Lázaro convocaron para el próximo lunes 23 y martes 24 de noviembre a un Parlamento Abierto en donde se abordará la propuesta de reforma al outsourcing que envió el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los legisladores escucharán a los sectores involucrados en la subcontratación de la siguiente forma:

El lunes se discutirá la Ley Federal del Trabajo, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social.

El martes se discutirá la reforma al Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El debate será público y los ponentes tendrán cinco minutos para exponer sus argumentos, posteriormente habrá una sesión de preguntas y respuestas, para que finalmente el moderador disponga de cinco minutos para exponer las conclusiones. De acuerdo a fuentes consultadas por La Jornada, la bancadas aliadas de Morena, Partido del Trabajo (PT), PES y Partido Verde pretenden pasar sin cambios la iniciativa que envió López Obrador para prohibir la subcontratación. Una vez realizado el Parlamento Abierto, se prevé que miércoles 25 ambas comisiones sesionen para dictaminar el proyecto de decreto y remitirlo inmediatamente para su aval en el pleno de la Cámara y que posteriormente lo reciba el Senado de la República para su ratificación.

Excepciones

La propuesta de ley contempla dos únicas excepciones en las que se permite la modalidad de subcontratación:

Servicios especializados: “Se permite la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Las empresas deberán contar con autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y se inscribirán en un padrón público”. Agencias de colocación: “Podrán intervenir en el proceso de contratación: reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros. En ningún caso el intermediario se considerará patrón”.

De acuerdo con una tarjeta informativa distribuida a la bancada morenista, con la reforma se busca acabar las estrategias fiscales que a través de “simulaciones que dañan a los trabajadores y al erario público, además de propiciar un entorno empresarial competitivo y legal, mediante el correcto cumplimiento de las obligaciones laborales”, señala La Jornada. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/hoy-inicia-la-discusion-sobre-la-reforma-a-la-subcontratacion-habria-parlamento-abierto/ Con información de La Jornada https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/19/diputados-convocan-a-parlamento-abierto-para-discutir-el-outsourcing-7602.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.