Este Registro Federal está compuesto por 13 caracteres para las personas físicas y 12 caracteres para las empresas El RFC son las siglas de Registro Federal de Contribuyentes, y la clave RFC (númer...

Este Registro Federal está compuesto por 13 caracteres para las personas físicas y 12 caracteres para las empresas El RFC son las siglas de Registro Federal de Contribuyentes, y la clave RFC (número RFC) es un número de identificación fiscal mexicano. Es emitido por el Servicio de Administración Tributaria de México (Servicio de Administración Tributaria). Teniendo en cuenta el objetivo de este número de identificación fiscal mexicano, resulta imprecindible tener a la mano el RFC para estar al día de tus obligaciones fiscales en este país.

¿Qué es el RFC?

El RFC es un número de identificación fiscal, necesario si vendes productos o brindas servicios que generan ingresos, y es emitido por el SAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta clave está compuesta por 13 caracteres para las personas físicas y 12 caracteres para las empresas. Para las empresas, se compondrá por:

Los tres primeros dígitos son las iniciales de la empresa o una combinación de éstas.

Los siguientes seis dígitos corresponden al año, mes y día en el que la empresa se creó.

Los últimos tres dígitos hacen referencia a la homoclave que asigna el SAT.

El padrón del RFC está conformado por más de 40 millones de personas. Sólo existe un tipo de registro, lo que cambia es el régimen fiscal en el que se registra cada persona, es decir varía en función de la actividad económica que realice cada individuo.

Para las personas físicas está compuesto por los siguientes caracteres:

Los primeros que forman parte de la clave corresponden, normalmente, al apellido paterno. Están formados por la primera letra del apellido y la primera vocal del mismo.

El tercero es la primera letra del apellido materno.

El cuarto dígito corresponde con el primer nombre.

Los seis caracteres siguientes están compuestos por el año de nacimiento, mes y día.

Los tres últimos dígitos corresponden a una homoclave que es asignada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para impedir que se generen claves duplicadas.

¿Cómo se obtiene el RFC?

Imprimir el RFC sin contraseña no es posible, pero eso no quiere decir que no puedas recuperar tu contraseña para reimprimirlo en caso necesario. Efectivamente, para obtener el RFC es imprescindible contar con la CURP (Clave Única de Registro de Población), ser ciudadano o residente de México y haber cumplido 18 años de edad. El trámite es totalmente gratuito. Se puede realizar el trámite tanto en línea como en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para conseguir el RFC online se deben seguir los siguientes pasos:

Para obtener tu RFC en línea lo único que necesitas es tener a la mano tu CURP y seguir estos pasos:

Ingresa al portal del SAT a través del siguiente enlace. Da clic en el botón amarillo que dice INICIAR. Llena los datos solicitados por el formulario electrónico. Envía tu trámite al SAT e imprime la hoja previa con el número de folio asignado. Acude con la documentación del trámite a la oficina del SAT de tu preferencia y entrégalos a la autoridad fiscal. Recibe solicitud y acuse de inscripción al RFC.

Para conseguir el RFC en las oficinas del SAT se necesita:

Una identificación oficial.

Comprobante de domicilio reciente.

Acta de nacimiento o CURP.

Una vez hecho el registro, el contribuyente debe cumplir con algunas responsabilidades fiscales como presentar sus declaraciones y gestionar el registro de gastos e ingresos.