El nuevo sistema del Infonavit da la oportunidad de que más de un millón de derechohabientes puedan solicitar su crédito más fácil. Gracias al nuevo Modelo de Originación T1000, más de un millón 60...

El nuevo sistema del Infonavit da la oportunidad de que más de un millón de derechohabientes puedan solicitar su crédito más fácil. Gracias al nuevo Modelo de Originación T1000, más de un millón 603 mil trabajadores podrán solicitar un crédito en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Esto lo dio a conocer la institución a través de un comunicado en el que menciona que, hasta el tercer bimestre del año, un total de 6 millones 307 mil 396 trabajadores cumplen con los puntos necesarios, los cuales ahora son 1080 y no los 116 que se solicitaban el modelo anterior. https://twitter.com/Infonavit/status/1446116865340698638 Con este esquema, los derechohabientes podrán solicitar un crédito para comprar, construir, ampliar, remodelar o pagar la hipoteca que tengan con alguna institución financiera. El Infonavit menciona que este aumento de personas en condición de precalificación está asociado a la recuperación en el empleo, posterior al golpe económico provocado por la pandemia de Covid-19. Además de las ventajas que ofrece el nuevo sistema, principalmente a la reducción de los bimestres de cotización continua, el cual pasó de ser de seis bimestres en el modelo anterior, a tres bimestres con el modelo T1000.

Nuevos parámetros que considera

Este nuevo modelo contempla nuevas variables, haciendo más sencillo que los trabajadores lleguen a la puntuación necesaria; los parámetros que menciona son:

Bimestres cotizados

Salario diario integrado

Saldo en la subcuenta de vivienda

Edad

Cumplimiento de las aportaciones patronales

Estabilidad laboral

Tipo de trabajador

Giro de la empresa en la que laboras

Municipio

Cumplir con estos parámetros ofrece a los trabajadores más puntos que el sistema anterior. Si quieres saber si eres candidato para precalificar y acceder a un crédito debes de ingresar a Mi Cuenta Infonavit, en el apartado Mi trámite de crédito y en la opción Precalificación y puntos. El Instituto menciona que aquellos derechohabientes que no lograron conseguir los 1080 puntos pueden ingresar a Infonavit Fácil en donde podrán consultar información acerca de el tema, así como las alternativas para lograr el puntaje. Con información de Uno Tv e Inmobiliare https://www.unotv.com/negocios/infonavit-nuevo-sistema-de-puntaje-ayuda-a-que-mas-de-un-millon-de-trabajadores-pidan-un-credito/ https://inmobiliare.com/solicitar-un-credito-infonavit-ahora-es-mas-facil-con-el-nuevo-sistema-de-puntaje/ Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.