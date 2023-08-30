Un informe reveló el alarmante incremento a la venta de comida chatarra en las escuelas del país El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) han revelado resultados preocupantes en su reciente ejercicio de vigilancia en escuelas. Según el análisis realizado a nivel nacional durante el ciclo escolar 2022-2023 a través de la plataforma Mi Escuela Saludable, se encontró que el 98% de las escuelas venden comida chatarra, mientras que el 93% comercializa bebidas azucaradas y un 76% vende refrescos. La plataforma recibió 13,432 reportes relacionados a 9,381 escuelas en todo el país. Entre otros hallazgos, se destacó que 9 de cada 10 escuelas carecen de un comité de vigilancia que supervise la regulación de este tipo de alimentos. Ante este alarmante panorama, El Poder del Consumidor y la Redim emitieron un llamado a las autoridades educativas y a los legisladores para que prioricen los derechos a la salud y la alimentación adecuada en los entornos escolares. Estas organizaciones subrayaron que es imperativo considerar estos derechos como medidas innegociables frente a cualquier interés público o privado que puedan afectar a la infancia del país. Liliana Bahena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable, enfatizó que es inaceptable que los niños y adolescentes estén en entornos que promuevan la obesidad. Destacó la urgente necesidad de regular los entornos escolares sin conflictos de interés, asegurando que solo se disponga de alimentos naturales y se limite completamente el acceso a productos chatarra. Bahena también señaló que actualmente cerca de 4 millones de niños en edad escolar sufren de obesidad, y las escuelas juegan un rol en este problema. "Tan solo en un día escolar, cada alumno consume tres productos chatarra que suman más de 500 calorías", advirtió. De cara al próximo ciclo escolar, estas organizaciones tienen planeado lanzar una campaña para informar a los padres sobre la importancia de mantener entornos escolares saludables.