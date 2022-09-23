La propuesta de Morena pretende duplicar las vacaciones mínimas que pasarían de seis a 12 días al año En el Senado de la República recientemente se presentó una iniciativa de reforma para aumentar de 6 a 12 días al año el mínimo de vacaciones de los trabajadores en México. La propuesta fue hecha por la legisladora de Morena Morena Bertha Caraveo. Actualmente, una persona recibe 6 días de vacaciones después de cumplir su primer año de servicio en una empresa. Pero con la propuesta se pretende duplicar esa cantidad de días. Es decir, las vacaciones mínimas pasarían de seis a 12 días. La iniciativa también busca reducir la jornada laboral diaria de la siguiente manera: “La duración máxima de la jornada será: siete horas, la diurna; seis horas, la nocturna y seis y media horas la mixta”. Además, la senadora por morena plantea que los trabajadores reciban una licencia de paternidad de 20 días con goce de sueldo, por el nacimiento de su hijo o hija, o por la adopción de un infante.

El doble de vacaciones mínimas

De acuerdo con Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, el documento que publicó el Senado es el resultado de distintas propuesta entregadas por legisladores de distintos partidos políticos. En entrevista con El Contribuyente, el contador dijo que el documento fue aprobado en comisiones del Senado, pero falta que se apruebe o rechace en el pleno del Senado y en la Cámara de Diputados. En caso de que la propuesta de reforma se llegué a aprobar, el especialista explicó que los trabajadores tendrían derecho a 12 días de vacaciones al cumplir el primer año de trabajo en una empresa. Además, indicó que se irían aumentando dos días por cada año de servicio. Es decir, en el año uno se tendrían 12 días, en el año dos 14 días, así hasta el año cinco, en el que tendrían 20 días y de ahí cada cinco años aumentaría dos días, hasta llegar a 32 días. Puedes ver el documento que se aprobó en comisiones del Senado aquí / Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2022.