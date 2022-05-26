La organización indicó que el RESICO fracasó debido a la pérdida en recaudación en el primer trimestre del año El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente informó que en el primer ...

La organización indicó que el RESICO fracasó debido a la pérdida en recaudación en el primer trimestre del año El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente informó que en el primer trimestre de 2022, se inscribieron al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) la siguiente cantidad de contribuyentes:

170,003 en el RESICO para personas morales.

2 millones 321,589 en el RESICO para personas físicas.

Lo anterior representa 0.30% y 4%, respectivamente, del padrón de contribuyentes activos de 60 millones 535,792.

El RESICO fracasó en el primer trimestre de 2022

La organización México Evalúa indicó que el RESICO fracasó debido a la pérdida en recaudación de personas físicas. En conferencia de prensa, la coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Mariana Campos, consideró que el RESICO fue un fracaso durante el primer trimestre del año. Esto se debe a que disminuyó la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR). "Ya vamos mal, no podríamos decir que es un éxito. En un primer cuarto del año fracasó porque vimos una pérdida en recaudación de personas físicas", declaró.

Pérdida en recaudación de personas físicas

En dicho periodo, la recaudación del ISR de personas físicas tuvo una caída de 6 mil 400 millones de pesos (mdp), en comparación con la del primer trimestre de 2021. "No podemos decir que está enterrado, pero sí que está muy grave", dijo la especialista. El nuevo régimen fiscal empezó a operar a partir de este año, con el fin de facilitar el pago de impuestos y sumar más contribuyentes. A través de él se reducen las tasas impositivas para el pago del ISR, porque van desde uno hasta 2.5%, según el SAT. "Nuestra hipótesis siempre ha sido, al menos la mía, que este tipo de propuestas que buscan algo muy loable, algo bueno que es formalizar a tanta persona física que no es formal, no está pagando impuestos, requiere elementos más integrales, incluir prestaciones sociales y generar además una campaña de cómo funciona", sostuvo. Sin embargo, la especialista consideró que habrá que ver su funcionamiento durante este año para tener un diagnóstico claro.