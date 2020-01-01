La firma de recursos humanos presentó el estudio Guía de salarios 2020, que engloba los empleos mejor pagados y más requeridos.

Gerente de contabilidad fue uno de los cinco empleos más buscados y mejor pagados en el país durante 2019, de acuerdo con Grupo Adecco México, empresa líder en servicios de recursos humanos. En diciembre, la compañía presentó la Guía de salarios 2020. Se trata de un estudio que engloba las posiciones mejor pagadas y los puestos más requeridos por volumen en México. El documento indica que los empleos mejor pagados en el país son aquellos que se vinculan a personas con cargos de coordinación y gerencias. Esto dentro de las industrias de servicios, finanzas, logística, química-farmacéutica, construcción, armado y manufactura de automóviles y procesamiento de alimentos. Los rangos salariales que muestran las industrias mencionadas van de los 27 hasta los 50 mil pesos mensuales en promedio. Dependiendo del cargo, los años de experiencia y la zona del país donde se genera la vacante laboral.

Empleos con mayor salario

Los perfiles que mayor salario tienen son los siguientes:

Gerentes finanzas y seguros o gerentes de plantas farmacéuticas | Sueldo de 50 mil pesos Gerente de operaciones manufactureras | Sueldo de 50 mil pesos Gerentes administrativos o gerentes de cuentas logísticas | Sueldo de 40 mil pesos Enfermeros especializados en perfusión | Sueldo de 46 mil pesos Gerente de contabilidad | Sueldo de 42 mil pesos Traductor trilingüe del ramo automotriz | Sueldo de 40 mil pesos Analista de costos | Sueldo de 35 mil pesos Ingeniero de diseño y manufactura textil | Sueldo de 35 mil pesos Jefe de seguridad e higiene ambiental | Sueldo de 31 mil pesos Coordinador de programas de mantenimiento | Sueldo de 30 mil pesos

El costo de vida puede generar variaciones salariales por regiones

Las variaciones salariales son determinadas, en gran medida, por la región geográfica del país y su industrialización o desarrollo en infraestructuras y servicios. Por eso, los salarios más elevados se dan en la Ciudad de México, además de la región del bajío y noreste del país. Mientras que los salarios menores se perciben mayormente en el sureste de México. Sin embargo, la variación de remuneración económica dada a los empleados también es proporcional al poder adquisitivo y al costo de vida en ciertas urbes mexicanas. De tal modo que en la Ciudad de México se tienen sueldos mayores pero los gastos generales para subsistir en la capital mexicana también son mayores, respecto a ciudades del sur, o noroeste del país.

Herramienta para la evaluación salarial

El director de Recursos Humanos en Grupo Adecco México, Salvador De Antuñano, dijo que cada año es más evidente la creciente demanda de perfiles especializados y la multiplicidad de habilidades que las industrias requieren. Esto debido, principalmente, al auge de las nuevas tecnologías y soluciones digitales que han impactado en la mayoría de los perfiles laborales. Por eso, el directivo señaló que la información de la Guía de salarios 2020 incluye la descripción del trabajo, el salario promedio, la experiencia profesional y el área académica requerida. El panorama salarial mostrado por Grupo Adecco México puede servir como herramienta para enriquecer la planeación estratégica organizacional, y beneficiar la evaluación salarial de los candidatos futuros. Puedes revisar el estudio Guía de salarios 2020 aquí / Fecha de publicación: noviembre de 2019.

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