Los trabajadores que pagan para mantenerse en la modalidad 10 del IMSS tienen la posibilidad de recibir servicio médico y otros beneficios La Modalidad 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un programa diseñado para brindar Seguridad Social a los trabajadores independientes o por cuenta propia en México. Norma Arzate, especialista en Seguridad Social, recientemente respondió la siguiente pregunta sobre la nueva Modalidad 10 del IMSS: ¿El IMSS me regresará lo que pago en la modalidad 10 para trabajadores independientes al jubilarme? A través del video “La nueva modalidad 10”, la especialista indicó que los trabajadores de la nueva modalidad del IMSS cotizan en cinco seguros:

Riesgos de trabajo

Enfermedades y maternidad

Invalidez y vida

Guardería y prestaciones sociales

Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Arzate dijo que los trabajadores que pagan para mantenerse en la modalidad 10 del IMSS tienen la posibilidad de recibir servicio médico y otros beneficios.

El IMSS no regresará lo que el trabajador haya pagado

Pero la especialista en Seguridad Social señaló que aunque no se aprovechen los beneficios que otorga la Modalidad 10, el IMSS no regresará lo que el trabajador haya pagado. “Es como cuando uno paga la póliza de un seguro de coche. Aunque no choque en un año, la aseguradora no regresa el monto de la póliza”, comentó. Sin embargo, explicó que es distinto con lo que se paga al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Modalidad 10. Esto se debe a que es un monto que si le regresan al trabajador cuando se pensiona. Lo anterior se deba que las personas trabajadoras independientes, también tienen el derecho de realizar el pago de las aportaciones al Infonavit, con lo cual pueden ahorrar y acceder a un crédito para su vivienda, así como a toda la gama de productos y servicios que ofrece dicha institución. El 28 de mayo de 2024, el IMSS publicó un acuerdo por el que se aprobaron las Reglas de carácter general para la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de las personas trabajadoras independientes o por cuenta propia. Puedes ver el video “La nueva modalidad 10” aquí / Fecha de publicación: 9 de abril de 2024.