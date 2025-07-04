La LFT permite conservar papeles laborales solo un año tras la baja, pero el SAT y el IMSS exigen mantener nóminas, contratos y recibos hasta por diez años. Conoce los plazos y evita sanciones La L...

La LFT permite conservar papeles laborales solo un año tras la baja, pero el SAT y el IMSS exigen mantener nóminas, contratos y recibos hasta por diez años. Conoce los plazos y evita sanciones La Ley Federal del Trabajo (LFT) indica que, una vez finiquitada la relación con un empleado, basta conservar contratos, recibos y listas de asistencia durante un año. Sin embargo, para el SAT y el IMSS ese plazo es insuficiente: sus reglas fiscales y de seguridad social prolongan la custodia a cinco, e incluso diez años en caso de auditoría.

Diferencias de criterio entre autoridades

LFT Art. 804: conserva documentos toda la relación laboral y un año posterior; atiende al periodo de prescripción de demandas.

conserva documentos toda la relación laboral y un año posterior; atiende al periodo de prescripción de demandas. LSS Art. 15: nóminas y listas de raya deben guardarse cinco años después de su emisión.

nóminas y listas de raya deben guardarse cinco años después de su emisión. CFF Art. 30: la contabilidad —incluidos CFDI de nómina— se resguarda cinco años desde la declaración correspondiente; puede extenderse a diez si hay irregularidades.

Plazos de resguardo por tipo de documento

Documento Fundamento Plazo mínimo Punto de partida Contrato laboral, recibos de pago, listas de asistencia LFT Art. 804 1 año Desde la terminación del vínculo Nóminas y listas de raya LSS Art. 15 5 años Desde su fecha de emisión CFDI de nómina, contratos, contabilidad electrónica CFF Art. 30 5 años (hasta 10 si hay revisión) Desde la declaración o fecha límite de presentación

Buenas prácticas para evitar sanciones