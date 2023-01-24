Contribuyentes recibieron en la madrugada un mensaje falso supuestamente Buzón Tributario respecto a un rechazo a una devolución de impuestos de 2013 Durante la madrugada del 24 de enero, un gran n...

Contribuyentes recibieron en la madrugada un mensaje falso supuestamente Buzón Tributario respecto a un rechazo a una devolución de impuestos de 2013 Durante la madrugada del 24 de enero, un gran número de contribuyentes reportó que recibieron un correo electrónico supuestamente al Buzón Tributario del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El email tiene la apariencia del Buzón Tributario y en su contenido alerta de que una “solicitud de devolución de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2013 no fue autorizada". Además, el mensaje dice que para conocer los motivos debían ingresar a la siguiente liga: https://www.consulta.sat.gob.mx/\_mem\_bin/FormsLogin.asp?/NED\_EXTERNA/ Algo que causó confusión fue que la dirección de correo electrónico desde la que supuestamente fue enviado el mensaje es [email protected], que coincide con el mail del que llega la comunicación de la autoridad tributaria. Sin embargo, los propios contribuyentes alertaron que el SAT nunca envía links en sus correos del Buzón Tributario, por lo que es probable que se trate de un fraude.

Intento de fraude o pishing

Algunos contribuyentes pensaran que se trataba de correos fraudulentos o de un intento de infección viral, aunque muchos otros consideraron que la supuesta comunicación del SAT era real. La consultora Fiscalia indicó que no se trató de un intento de fraude o de una infección viral, sino de correos auténticos del Buzón Tributario. Pero señaló que el envío de correos masivos pudo ser ocasionado por las siguientes razones:

Una falla en el sistema del Buzón Tributario

Algún error humano dentro del SAT.

Fiscalia explicó que el sistema refiere un rechazo de una solicitud de devolución de hace 10 años, y recomendó hacer caso omiso de estos mensajes.

Alertan por pishing

En tanto, la firma Luxe Despacho Contable alertó mediante un comunicado a sus clientes sobre un posible hackeo al fisco mediante mensajes phishing. "Los servidores del buzón tributario del SAT han sido hackeados y están enviando mensajes a los correos registrados de todos los contribuyentes mensajes phishing sobre una supuesta devolución de impuestos con un link", expuso.