La Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022 y sus Anexos 1-A y 14 se publicó recientemente El 15 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022 y sus Anexos 1-A y 14. De acuerdo con una publicación de Russell Bedford México, firma de contadores públicos y asesores de negocios, en el documento destacan las novedades siguientes:
- Se da a conocer el periodo vacacional de 2022 que comprende del 18 al 29 de julio de 2022, así como los días inhábiles para el SAT.
- Cambio de domicilio fiscal, cuando lo realice un contribuyente que cuente con e.firma, no será necesario adjuntar un comprobante de domicilio.
- Requisitos para que el proveedor de certificación y generación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) para el sector primario renueve la vigencia de la autorización.
- Las personas físicas del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) tendrán hasta el 31 de diciembre de 2022 para contar con su e.firma activa y poder seguir tributando en dicho régimen.
Puedes ver la Quinta Resolución de Modificaciones a la RMF para 2022 aquí / Fecha de publicación: 15 de julio de 2022.