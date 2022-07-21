La Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022 y sus Anexos 1-A y 14 se publicó recientemente El 15 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT...

La Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022 y sus Anexos 1-A y 14 se publicó recientemente El 15 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022 y sus Anexos 1-A y 14. De acuerdo con una publicación de Russell Bedford México, firma de contadores públicos y asesores de negocios, en el documento destacan las novedades siguientes:

Se da a conocer el periodo vacacional de 2022 que comprende del 18 al 29 de julio de 2022, así como los días inhábiles para el SAT.

Cambio de domicilio fiscal, cuando lo realice un contribuyente que cuente con e.firma, no será necesario adjuntar un comprobante de domicilio.

Requisitos para que el proveedor de certificación y generación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) para el sector primario renueve la vigencia de la autorización.

Las personas físicas del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) tendrán hasta el 31 de diciembre de 2022 para contar con su e.firma activa y poder seguir tributando en dicho régimen.

Puedes ver la Quinta Resolución de Modificaciones a la RMF para 2022 aquí / Fecha de publicación: 15 de julio de 2022.