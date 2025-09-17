La reforma al IEPS 2026 propone un impuesto a videojuegos solo para mayores de 18 años con descriptores como violencia intensa, sangre, sexo o apuestas La iniciativa de reforma a la Ley del IEPS 2026 pone sobre la mesa un nuevo gravamen a los llamados “videojuegos violentos”, pero acota su alcance a títulos dirigidos exclusivamente a personas mayores de 18 años. Para entender qué sí y qué no entraría, la propuesta evita la etiqueta ambigua de “violentos” y habla de “videojuegos con contenido violento, extremo o para adulto, no aptos para menores de 18 años”. En la práctica, el criterio sería doble: que el juego tenga clasificación para adultos y, además, que incluya descriptores como violencia intensa, derramamiento de sangre, lenguaje fuerte, contenido sexual gráfico o apuestas con dinero real.

Cómo se determinaría el alcance del impuesto

Criterio Detalle propuesto Efecto fiscal Clasificación por edad Títulos no aptos para menores de 18 años (en México, categorías C o D; equivalentes a M y AO del ESRB). Solo estos juegos serían elegibles para el IEPS. Descriptores de contenido Presencia de violencia intensa, sangre, lenguaje fuerte, contenido sexual explícito o apuestas con dinero real. La combinación de clasificación para adultos + estos descriptores activaría el impuesto. Ámbito Juegos digitales o físicos; se incluyen adquisiciones en plataformas en línea y tiendas. El gravamen aplicaría sobre operaciones relacionadas con esos títulos para adultos.

Ejemplos ilustrativos según los criterios

Título Clasificación Descriptores clave ¿Aplicaría IEPS? Motivo Call of Duty Adultos (18+) Violencia intensa, sangre, lenguaje fuerte Sí Cumple con clasificación para adultos y descriptores exigidos. Fortnite Adolescentes Violencia fantasiosa No No es para adultos; no alcanzaría el umbral de descriptores. Halo Variable por entrega Violencia de ciencia ficción, sangre moderada No Sin “violencia intensa” según el enfoque propuesto. Just Dance Todo público Sin contenido de riesgo No No es para adultos ni contiene descriptores gravados. Thank Goodness You're Here Adultos (18+) Lenguaje fuerte/contenido para adultos Sí La clasificación para adultos y el lenguaje fuerte activarían el impuesto.

Qué implicaría para tiendas, plataformas y usuarios