La reforma al IEPS 2026 propone un impuesto a videojuegos solo para mayores de 18 años con descriptores como violencia intensa, sangre, sexo o apuestas La iniciativa de reforma a la Ley del IEPS 20...
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La reforma al IEPS 2026 propone un impuesto a videojuegos solo para mayores de 18 años con descriptores como violencia intensa, sangre, sexo o apuestas
La iniciativa de reforma a la Ley del IEPS 2026 pone sobre la mesa un nuevo gravamen a los llamados “videojuegos violentos”, pero acota su alcance a títulos dirigidos exclusivamente a personas mayores de 18 años.
Para entender qué sí y qué no entraría, la propuesta evita la etiqueta ambigua de “violentos” y habla de “videojuegos con contenido violento, extremo o para adulto, no aptos para menores de 18 años”. En la práctica, el criterio sería doble: que el juego tenga clasificación para adultos y, además, que incluya descriptores como violencia intensa, derramamiento de sangre, lenguaje fuerte, contenido sexual gráfico o apuestas con dinero real.
Cómo se determinaría el alcance del impuesto
Criterio
Detalle propuesto
Efecto fiscal
Clasificación por edad
Títulos no aptos para menores de 18 años (en México, categorías C o D; equivalentes a M y AO del ESRB).
Solo estos juegos serían elegibles para el IEPS.
Descriptores de contenido
Presencia de violencia intensa, sangre, lenguaje fuerte, contenido sexual explícito o apuestas con dinero real.
La combinación de clasificación para adultos + estos descriptores activaría el impuesto.
Ámbito
Juegos digitales o físicos; se incluyen adquisiciones en plataformas en línea y tiendas.
El gravamen aplicaría sobre operaciones relacionadas con esos títulos para adultos.
Ejemplos ilustrativos según los criterios
Título
Clasificación
Descriptores clave
¿Aplicaría IEPS?
Motivo
Call of Duty
Adultos (18+)
Violencia intensa, sangre, lenguaje fuerte
Sí
Cumple con clasificación para adultos y descriptores exigidos.
Fortnite
Adolescentes
Violencia fantasiosa
No
No es para adultos; no alcanzaría el umbral de descriptores.
Halo
Variable por entrega
Violencia de ciencia ficción, sangre moderada
No
Sin “violencia intensa” según el enfoque propuesto.
Just Dance
Todo público
Sin contenido de riesgo
No
No es para adultos ni contiene descriptores gravados.
Thank Goodness You're Here
Adultos (18+)
Lenguaje fuerte/contenido para adultos
Sí
La clasificación para adultos y el lenguaje fuerte activarían el impuesto.
Qué implicaría para tiendas, plataformas y usuarios
Las tiendas y marketplaces tendrían que identificar claramente los títulos para adultos con descriptores gravados.
Los publicadores y distribuidores deberían alinear etiquetados, fichas de producto y procesos de facturación para reflejar el nuevo impuesto.
Las plataformas con contenidos descargables podrían extender el criterio a expansiones o DLC si conservan la misma clasificación y descriptores.
Las familias verían diferencias de precio solo en juegos para adultos con los descriptores definidos; el resto del catálogo no cambiaría por IEPS.
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