Contribuyentes se cuestionan si el SAT ofrecerá una prórroga para las declaraciones provisionales El Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfrentó serias dificultades técnicas este 18 de septiembre de 2023, cuando múltiples usuarios reportaron en redes sociales un mal funcionamiento generalizado de su sitio web. Sin embargo, otros contribuyentes siguen teniendo problemas al día de hoy para realizar trámites en la página del fisco mexicano. Las fallas afectaron diversas áreas críticas del sitio, incluida la generación de facturas, el Sistema de Declaraciones y Pagos (SDyP) y la aplicación para emitir la constancia de situación fiscal. La fecha en la que ocurrieron estas fallas es particularmente preocupante, ya que coincidió con el período de prórroga otorgado para presentar las declaraciones provisionales correspondientes al mes de agosto. Muchos contribuyentes se han cuestionado si el SAT ofrecerá una prórroga debido a esta situación. Hasta el momento, la autoridad no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

No pueden presentar declaraciones

A altas horas de la noche del mismo día, se informó que algunos de los sistemas del SAT fueron restablecidos, permitiendo a algunos contribuyentes finalmente presentar sus declaraciones después de un día de frustración y dificultades técnicas. Sin embargo, otros no tuvieron la misma suerte y no pudieron cumplir con sus obligaciones fiscales en la fecha límite. La incertidumbre persiste, ya que no está claro si el SAT considerará algún tipo de extensión del plazo de presentación de las obligaciones. Esta consideración sería fundamental para evitar que los contribuyentes se vean afectados por recargos injustos, ya que el retraso en la presentación de las declaraciones fue causado por problemas técnicos ajenos a su control y atribuibles a la autoridad fiscal. Los contribuyentes están a la espera de una comunicación oficial por parte del SAT que aclare la situación y brinde orientación sobre cómo proceder en caso de no haber podido cumplir con sus obligaciones fiscales debido a estas fallas técnicas.