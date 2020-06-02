Se hicieron cambios a la regla 2.2.1., que trata sobre el valor probatorio de la contraseña. La contraseña del Servicio de Administración Tributaria (SAT), uno de los mecanismos de acceso a los ser...

Se hicieron cambios a la regla 2.2.1., que trata sobre el valor probatorio de la contraseña. La contraseña del Servicio de Administración Tributaria (SAT), uno de los mecanismos de acceso a los servicios electrónicos de la autoridad fiscal sufrirá un cambio de caducidad. La semana pasada, el SAT dio a conocer la Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF 2020 y su Anexo 1-A. Entre otras cosas, este documento incluye los siguientes cambios a la “Regla 2.2.1. Valor probatorio de la contraseña”:

Para los efectos del artículo 17-D del CFF, la Contraseña se considera una firma electrónica que funciona como mecanismo de acceso en los servicios que brinda el SAT a través de medios electrónicos, conformada por la clave en el RFC del contribuyente, así como por una contraseña que él mismo elige, la cual podrá cambiarse a través de las opciones, por medios electrónicos, que el SAT disponga para tales efectos. La Contraseña sustituye la firma autógrafa y produce los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, teniendo igual valor probatorio. La Contraseña tendrá una vigencia de 4 años, contados a partir de la generación o la última actualización que se realice, la cual se deberá renovar por cualquiera de los medios que el SAT ponga a disposición.

Ahora, la vigencia de la contraseña del SAT es independiente de si es utilizada o no. Antes de esto, la contraseña era bloqueada si no se usaba en una periodo de cuatro años. El problema es que la nueva regla no explica qué pasará con las contraseñas actuales. Es decir, no se sabe si las contraseñas que ya tienen cuatro años deben renovarse o quedarán desactivadas.

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