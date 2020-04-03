El 1 de abril, el SAT rompió el récord de declaraciones de personas físicas en un día. Este 30 de abril es el último día para que las personas físicas presenten la declaración anual. Parece que los contribuyentes ya empezaron a presentarla, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este 1 de abril, en su cuenta oficial de Twitter, el SAT dio a conocer que rompió el récord de declaraciones en un mismo día. Se registraron más de 900 mil declaraciones. Este récord se vuelve más impresionante si tomamos en cuenta que el sitio ha presentado fallas desde hace meses. https://twitter.com/SATMX/status/1245873448297156615?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1245873448297156615&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.elcontribuyente.mx%2Fwp-admin%2Fpost-new.php En total, el SAT recibió 908, 328 declaraciones. El año pasado, registraron 131 mil declaraciones en el primer día de abril. Según las autoridades, el proceso de presentar la declaración, que se puede hacer presencial o por internet, toma entre cinco y 10 minutos. En el caso de las personas morales, el SAT también tuvo buenos resultados. Al 31 de marzo, último día para presentar la declaración, recibieron 566 mil. Esto representa 9% más que en el mismo día de 2019. https://twitter.com/SATMX/status/1245872482487119872
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