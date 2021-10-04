Entre las iniciativas se encuentran la plataforma Infonavit Fácil y el programa Asesor Sindical Certificado. Esta semana el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infona...

Entre las iniciativas se encuentran la plataforma Infonavit Fácil y el programa Asesor Sindical Certificado. Esta semana el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó la plataforma Infonavit Fácil. El objetivo de la plataforma es dar a conocer los trámites, servicios y soluciones de una manera más sencilla, y así cerrarle el camino al coyotaje y a otras prácticas informales. Durante la presentación de la plataforma, Carlos Martínez Velázquez, director General del Infonavit, habló sobre los problemas que han tenido los derechohabientes al intentar conseguir un crédito:

En el primer semestre de 2021, se recibieron 489 denuncias de fraudes contra los acreditados. Esto implica que, en promedio, se presentaron 3 denuncias al día.

158 fueron por robo de identidad.

176 por monetización.

101 por engaños.

De acuerdo con Martínez, la plataforma permitirá a más de 60 millones de trabajadores acceder a trámites y servicios sin necesidad de intermediarios. La plataforma cuenta con información sobre todos los tipos de crédito que ofrece el Infonavit, cuál conviene más a cada trabajador, cómo conseguirlos, promociones y ayuda con deudas.

Asesor Sindical Certificado

Por otro lado, el Instituto también trabaja en el programa Asesor Sindical Certificado. En entrevista con Forbes, Mario Macías Robles, titular de la Dirección Sectorial de los Trabajadores del Infonavit, explicó que el programa está enfocado en capacitar empleados de cada empresa para que sirvan como enlace con el Instituto y apoyen a sus compañeros de trabajo en los trámites. Macías señaló cuatro ventajas principales del programa:

En primer lugar, combatir el "coyotaje".

También facilitará los procesos de información sobre la situación financiera de cada derechohabiente.

El asesor podrá apoyarlo permanentemente.

El trabajador no tendrá que perder días de vacaciones para ir personalmente a realizar sus trámites.

En este último punto, Macías señaló que el asesor servirá como una especie de ventanilla de dudas y recepción de solicitud del crédito, por lo que el trabajador se ahorrará el tiempo que perdería en ir directamente al Infoanvit. Actualmente solo hay 250 asesores capacitados; sin embargo, cualquier sindicato del país puede acercarse al Infonavit para empezar la capacitación de más asesores.

Reforma a la Ley del Infonavit

Además, Martínez señaló que derivado de la Reforma a la Ley del Infonavit, presentarán nuevos productos en los próximos meses. En total 23 presentarán productos de financiamiento para vivienda, autoconstrucción, terreno y atención a trabajadores no activos.

Los que más llaman la atención son los esquemas para los trabajadores no activos. Básicamente, podrán utilizar su subcuenta como enganche para un crédito bancario de vivienda.

Con información de Forbes y El Financiero https://www.forbes.com.mx/necesitas-ayuda-con-tus-tramites-del-infonavit-no-mas-coyotes-llego-el-asesor-sindical-certificado-y-es-gratuito/ https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/22/infonavit-lanza-plataforma-para-que-no-caigas-en-las-garras-del-coyotaje/

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