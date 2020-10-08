Si se aprueba el cambio propuesto en la Miscelánea Fiscal 2021, el SAT rechazará la devolución de impuestos a contribuyentes con domicilio no localizado. En la propuesta de Miscelánea Fiscal 2021 e...

Si se aprueba el cambio propuesto en la Miscelánea Fiscal 2021, el SAT rechazará la devolución de impuestos a contribuyentes con domicilio no localizado. En la propuesta de Miscelánea Fiscal 2021 el Ejecutivo Federal propuso la adición de un párrafo al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación (CFF), para considerar la falta de localización del contribuyente o del domicilio manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), como una causal para tener por no presentada una solicitud de devolución de impuestos. Ante este posible cambio en la legislación, es importante verificar el estatus del domicilio fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Así lo puedes hacer: Desde el portal del SAT, en el apartado Consulta tu información fiscal, podrás verificar en la base de datos de la dependencia si tu domicilio es localizable. Lo único que necesitas para hacer la consulta es RFC y contraseña para acceder. Si estas interesado en consultarlo, da clic aquí. Deberás seguir los siguientes pasos:

Da clic en el botón INICIAR. Ingresa tu RFC y contraseña en los espacios correspondientes. Selecciona la información que deseas consultar. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/negar-devoluciones-por-no-localizacion-podria-afectar-a-contribuyentes-cumplidos/

Cómo solicitar la verificación de mi domicilio fiscal

En caso de no encontrarse verificado tu domicilio fiscal por la autoridad, deberás solicitar una verificación dentro del mismo sitio.

Dirígete a Otros tramites y servicios 2 Selecciona “Solicita la verificación de tu domicilio fiscal” Ingresa RFC Da clic en solicitud Despliega hasta “verificación de domicilio” TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/sat-eliminara-solicitudes-de-devolucion-si-no-localizan-el-domicilio/ Con información del SAT.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.