En lo que va del sexenio, se han recaudado casi 21 billones de pesos, lo que representa un aumento real del 13.1% en comparación con la administración anterior Antonio Martínez Dagnino, titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), afirmó que no es necesaria una reforma fiscal en México, argumentando que aún existe margen para incrementar la recaudación mediante el cobro a contribuyentes. Durante la conferencia matutina, presentó un informe detallado sobre los ingresos tributarios del Gobierno Federal, subrayando los logros en recaudación y eficiencia administrativa alcanzados durante la actual Administración. El informe reveló que, de 2019 a 2024 (hasta junio), se han recaudado casi 21 billones de pesos, lo que representa un aumento real del 13.1% en comparación con la administración anterior. En términos nominales, esto equivale a 6.6 billones de pesos adicionales. Martínez Dagnino atribuyó estos resultados a los principios de la Cuarta Transformación: combate a la corrupción, austeridad republicana y, especialmente, la eliminación de la condonación de impuestos. "La condonación ya no existe, ya no hay privilegios, ahora todas y todos contribuimos", enfatizó.

El informe también destacó los siguientes puntos:

Auditorías: Se realizaron revisiones a pequeños, medianos y grandes contribuyentes, resultando en una recaudación de 3.3 billones de pesos, 2.1 billones más que en toda la administración anterior. Devolución de impuestos: Se resolvieron 27 millones de trámites, principalmente de IVA, por un monto de 4.1 billones de pesos, el doble que en la administración previa. Eficiencia administrativa: El costo de recaudación se redujo significativamente. Actualmente, se gastan 24 centavos por cada 100 pesos recaudados, en comparación con los 85 centavos que se gastaban en 2013. Actos en proceso: Hay un inventario de 17 mil actos en proceso, de los cuales 2 mil 500 corresponden a grandes contribuyentes. Martínez Dagnino también hizo un llamado al Poder Judicial para resolver los numerosos litigios pendientes, señalando que hay una lista de 13 "no contribuyentes" con un valor de 130 mil millones de pesos, cuyos casos tienen en promedio 150 días de retraso, llegando algunos hasta uno o dos años. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, advirtió que todavía hay quienes se resisten a pagar impuestos, atribuyéndolo a la mala costumbre generada por la anterior práctica de condonación de contribuciones. Martínez Dagnino concluyó: "Muchos han mencionado que se necesita una reforma fiscal para aumentar impuestos y obtener mayor recaudación. Eso no es cierto, no se necesita una reforma fiscal, todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho por recaudar".