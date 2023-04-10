El fisco mexicano realizó una auditoría a la compraventa de acciones intercompañías de la empresa El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reclama a Grupo Vitro el pago de 2,622 millones de pesos en impuestos correspondientes al ejercicio fiscal de 2015, tras realizar una auditoría sobre la compraventa de acciones intercompañías de la empresa. En un comunicado, Vitro aseguró que cumplió con sus obligaciones fiscales de manera transparente, por lo que no procede la liquidación solicitada por el SAT y no creará una provisión al respecto. “El monto reclamado en el oficio de liquidación asciende a la cantidad de 2,622 millones de pesos, incluyendo actualizaciones, recargos y multas. Cabe señalar que dicha transacción se realizó en el año 2009 y fue debidamente registrada y reportada en su momento”, señaló la compañía. La empresa expuso que impugnará el oficio de liquidación y utilizará los recursos legales necesarios para defender sus derechos. Forbes señala que Vitro reportó ventas por 2,352 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 20.2% contra los 1,958 millones de dólares reportado en el 2021, según su reporte financiero enviado a la BMV.