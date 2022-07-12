El fisco mexicano levantó el embargo a las cuentas de la operadora de restaurantes y cafeterías, Alsea, como medida precautoria para garantizar el crédito fiscal de 3,881 mdp Alsea, empresa dueña d...

El fisco mexicano levantó el embargo a las cuentas de la operadora de restaurantes y cafeterías, Alsea, como medida precautoria para garantizar el crédito fiscal de 3,881 mdp Alsea, empresa dueña de cadenas como Starbucks, Burger King, Vips y Domino's Pizza, informó que sus cuentas bancarias fueron totalmente liberadas por parte del fisco mexicano, en cumplimiento a la orden emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). “La compañía continuará el proceso legal que inició, haciendo uso de los medios de defensa que las leyes le permiten”, dijo en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Según señala Reforma, el levantamiento del embargo por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una medida precautoria para garantizar el crédito fiscal de Alsea, el cual es de un monto de 3,881 millones de pesos (mdp), por lo que la operadora de restaurantes recuperó, desde el pasado viernes, el acceso total a sus cuentas bancarias. “Han sido levantados los embargos que el SAT mantenía sobre algunas de las cuentas de la compañía, con lo cual han quedado completamente liberadas. Con este levantamiento, la autoridad da cumplimiento a la orden emitida por el TFJA”, dijo la empresa en el comunicado enviado a la BMV. Como reportamos, la empresa informó en días pasados que el SAT mantenía un embargo ilegal de sus cuentas, luego de que el TFJA le había otorgado una suspensión por el diferendo que mantiene con el fisco por la compra de Vips a Walmart por más de 3 mil 800 mdp, en 2014.

"Es probable que la apelación de la empresa implicará tiempo hasta que se presente una resolución, por lo tanto, el precio de la acción podría continuar con volatilidad de corto plazo, mientras sigue latente la posibilidad de que tenga que pagar el monto requerido por el SAT", afirmó Grupo Financiero Banorte en entrevista con El Economista.