La Suprema Corte negó atraer los amparos de TV Azteca por créditos fiscales de 2009 y 2013. Los tribunales colegiados emitirán fallo definitivo sobre más de 5 000 millones de pesos La Suprema Corte...

La Suprema Corte negó atraer los amparos de TV Azteca por créditos fiscales de 2009 y 2013. Los tribunales colegiados emitirán fallo definitivo sobre más de 5 000 millones de pesos La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el amparo promovido por TV Azteca contra un crédito fiscal de 2 447 millones de pesos por Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente a 2009. La presidenta Norma Piña desechó la solicitud, de modo que el asunto seguirá en el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, donde se encuentra radicado desde 2022.

Panorama de los créditos fiscales en disputa

Ejercicio fiscal Monto (MDP) Tribunal actual Estatus del amparo 2009 2,447 13.º Colegiado Administrativo SCJN rechazó atracción; fallo próximo 2013 2,615 17.º Colegiado Administrativo Atracción negada por SCJN en 2023; resolución pendiente

En ambos casos, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ya confirmó la legalidad de los créditos emitidos por el SAT. Si los tribunales colegiados niegan los amparos, la televisora todavía podría acudir de nuevo a la Corte, pero solo para cuestionar la constitucionalidad de las leyes aplicables, no los hechos concretos.

Estrategias de defensa y obstáculos legales

TV Azteca ha promovido impedimentos contra magistrados y ministros para retrasar fallos; tales recursos han sido desechados.

La empresa mantiene litigios paralelos en tribunales estadounidenses: tenedores de bonos reclaman 580 millones de dólares ante una corte federal de Nueva York.

ante una corte federal de Nueva York. El SAT ha embargado instalaciones en Periférico Sur en diversas ocasiones para garantizar el cobro.

Contexto más amplio: el grupo de Ricardo Salinas Pliego

Además de TV Azteca, Grupo Elektra —también propiedad de Salinas Pliego— enfrenta litigios fiscales por más de 41 mil 500 millones de pesos. Dos casos se encuentran actualmente en la SCJN y han sido objeto de tácticas dilatorias que llevan ocho meses sin resolución.

Escenarios posibles

Amparos negados: la televisora tendría que pagar los créditos o negociar un convenio con el SAT; los recargos seguirían acumulándose. Amparos concedidos: el SAT podría impugnar y, en última instancia, la SCJN decidiría únicamente sobre la interpretación constitucional. Negociación extrajudicial: menos probable, pero viable si ambas partes acuerdan una quita o calendario de pago.

Con la negativa de la Corte a intervenir, TV Azteca se acerca al tramo final de una disputa que arrastra desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los próximos fallos de los tribunales colegiados serán decisivos para el futuro financiero de la televisora y podrían sentar precedente para otros grandes deudores fiscales.