El SAT informó a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre diversos sobre diversos esquemas de operaciones de factureras que podrían estar relacionadas al lavado de dinero. Como ya se ha anunciado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría fiscal de la federación trabajarán conjuntamente para combatir a las factureras. En este sentido, el SAT informó a través de un comunicado dio a conocer que ya le ha informado a la UIF "sobre diversos esquemas de operaciones de factureras realizados durante los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2019". Además, la dependencia dijo que estos esquemas involucran a 977 contribuyentes al rededor de la república, y suman una cantidad mayor de 339 mil millones de pesos. Los contribuyentes mencionados, dice el SAT, emitieron comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados. Además, estos están relacionados a una serie de alertas contenidas en el documento Manual para la prevención de lavado de dinero para los inspectores y auditores fiscales, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El SAT recuerda que la simulación de operaciones mediante la emisión de facturas "desemboca en conductas irregulares que conllevan a una consecuencia legal que puede derivar incluso en tipología penal".

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