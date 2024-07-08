La dicotomía política-política alcanza su punto álgido estas próximas semanas con las elecciones francesas (30 de junio, 7 de julio) y los datos clave de EE.UU., incluido el PCE subyacente de mayo el viernes 28, que se espera sea del 0,1% intermensual. Esto debería respaldar la idea del Forex de recortes de la Fed en septiembre. Sin embargo, la dirección del voto francés significa que el EUR/USD aún puede acumular una prima de riesgo (negativa) a corto plazo. Hay cinco grandes citas en los mercados las próximas tres semanas. El domingo 30 de junio se celebra la primera vuelta de las elecciones francesas, aunque no se sabrá con certeza hasta qué punto ha avanzado el partido de Marine Le Pen hasta la segunda vuelta del 7 de julio. En EE.UU., el viernes se publica el PCE de mayo, a las que seguirán el informe de empleo de junio el 5 de julio y el IPC de junio el 11 de junio. El dólar se ha convertido en la divisa favorita para protegerse de la incertidumbre política, sobre todo porque el Banco Nacional Suizo está frenando activamente las subidas del franco, el refugio natural de la UE. Si el IPC subyacente de mayo en EE.UU. se sitúa el viernes en el 0,1% intermensual de consenso, la caída a corto plazo del dólar frente a las divisas europeas podría ser menos pronunciada, ya que los mercados podrían seguir favoreciendo las posiciones defensivas antes de la votación francesa. Sin embargo, si no tenemos en cuenta el ruido político de la UE, los datos del PCE deberían, alimentar un discurso cada vez más pesimista de la Fed, que culminaría con un recorte en septiembre. Por este motivo, en general el forex es bajista con el dólar para finales del próximo trimestre. Por otro lado, el yen parece necesitar desesperadamente otra aportación de apoyo de los datos estadounidenses, ya que los inversores están pasando por alto la amenaza de las autoridades de intervenir las 24 horas del día, y el USD/JPY ha vuelto a los 160 puntos. El Banco de Japón parece haber abierto la puerta a una subida de tipos en julio, una opción que cobrará más fuerza si las intervenciones en el forex siguen siendo ineficaces para que el yen vuelva a subir.

La prima de riesgo en el euro puede subir

Los últimos sondeos muestran que el partido RN de Marine Le Pen sigue en cabeza (35%) de cara a la primera vuelta de la votación, seguido por el NPF (29%) y la coalición del presidente Emmanuel Macron (19%). Salvo que se produzca un cambio en estas cifras antes del fin de semana, la incertidumbre política podría mantener a raya al euro en los próximos días. Hay que seguir vigilando la prima de riesgo del EUR/USD. El diferencial OAT-Bund a 10 años alcanzó un nuevo máximo (82 pb) el viernes, y persiste el riesgo de que los bonos franceses sigan sufriendo presiones antes de la votación. Hay riesgos sesgados a la baja para el EUR/USD antes de los acontecimientos del viernes al domingo en EE.UU. y la UE. El EUR/USD podría encontrar más vendedores en el Forex por debajo de 1,0700 en los próximos días debido al riesgo político. Si el PCE estadounidense no ofrece soporte al par, los mínimos de abril en 1,0600 estarán al alcance de la mano. Otro par a vigilar es el EUR/SEK, que ha detenido su gran tendencia bajista antes del anuncio del Riksbank. Se espera que se mantenga sin cambios, y que las implicaciones para el SEK sean limitadas.

Los alcistas del EUR/GBP necesitan paciencia

El Banco de Inglaterra dio un paso en la dirección de un recorte de tipos en agosto la semana pasada, a pesar de que la comunicación de la política no cambió significativamente. El forex sigue indeciso sobre un movimiento en agosto y podría ser demasiado conservador respecto a la flexibilización total este año. Una posición pesimista sobre el Banco de Inglaterra se traduciría en una tendencia bajista para la libra. También podríamos ver algunos efectos negativos sobre la libra de las elecciones británicas (4 de julio), en las que se espera una victoria aplastante de los laboristas, pero quizás un buen resultado del partido Reformista pueda crear cierto nerviosismo en el forex. Sin embargo, la incertidumbre política pesa actualmente más sobre el euro que sobre la libra, y por eso es probable que se haya retrasado una reapreciación del EUR/GBP más allá de 0,8500. Hay un margen alcista para el par una vez que el ruido político de la UE se haya asentado debido a la convergencia de la política monetaria. Parece más probable que la libra muestre debilidad frente al dólar a corto plazo, y que se cree un movimiento por debajo de 1,25 en julio. Por último, un dólar más fuerte la semana pasada bloqueó el potencial de la región ECE, pero el forex sigue alcista. Tanto la subida del DXY como una pequeña corrección de las bolsas europeas están creando un entorno ligeramente negativo. Por otra parte, los diferenciales de tipos en todos los ámbitos deberían seguir impulsando a la CEE hacia algunas ganancias esta semana. Por tanto, hay que ser positivos en el Forex con el PLN y el HUF, pero menos que la semana pasada, ya que la preferencia se desplaza del PLN al HUF. El EUR/CZK se ve impulsado principalmente por el debate sobre un recorte de tipos de 25 o 50 pb esta semana. El par, bajo la presión de los precios hacia un recorte de tipos mayor, se acercó a 25,00 el viernes y es probable que se mantenga en estos niveles. Mientras que el forex ha puesto en precio un recorte de tipos cercano a los 50 pb, la decisión del BNS tendrá un impacto simétrico en la CZK. Sin embargo, en ambos escenarios, las próximas semanas deberían traer una apreciación, dado que el banco central ya se volverá agresivo en cualquier caso y los fundamentos macroeconómicos se están fortaleciendo.