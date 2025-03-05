"Las mujeres representan más del 45% de la fuerza laboral en México, y su impacto es innegable" Es importante hablar del impacto de la mujer en la economía mexicana porque su participación es esencial para el desarrollo y crecimiento del país. A medida que las mujeres ganamos terreno en diferentes sectores económicos, contribuimos no solo con trabajo y talento, sino también con nuevas perspectivas y soluciones innovadoras a los desafíos económicos. Contexto y evolución. La participación de la mujer en la economía mexicana ha evolucionado significativamente en las últimas décadas. Desde la década de 1950, cuando comenzaron a ingresar al mercado laboral en mayor número, hemos visto un crecimiento continuo en su participación. En los años 80s y 90s, las reformas económicas y sociales facilitaron aún más el acceso de las mujeres a la educación y al empleo. Algunos datos: El segundo trimestre de 2023 presentó un 46.3% de participación económica femenina en el país, el tercer registro más alto de los últimos 10 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Áreas clave: Las mujeres estamos destacando en sectores como el emprendimiento, donde muchas hemos creado y liderado empresas innovadoras. También ocupamos posiciones de liderazgo en empresas y organizaciones, contribuyendo con nuestra visión y experiencia. Desafíos y retos. A pesar de los avances, las mujeres aún enfrentamos barreras significativas en el ámbito económico, como la brecha salarial de género, la discriminación laboral y la falta de oportunidades de ascenso. Además, el acceso limitado a educación y capacitación aún sigue siendo un desafío en muchas áreas rurales y urbanas; estas desigualdades no solo nos afectan a nosotras, sino que tienen un impacto negativo en la economía en general, pues la falta de inclusión y equidad limita el potencial de crecimiento y desarrollo económico del país. Casos de éxito: Si bien es común destacar nombres específicos cuando se habla del impacto de las mujeres en la economía, sería injusto mencionar solo a unas pocas, ya que cada mujer, en su respectivo ámbito, se esfuerza en ser un caso de éxito único en cualquier actividad que desarrolla; sin importar si es una empresaria, una investigadora, una médica, una profesora, una policía o una trabajadora del hogar; cada mujer, en cualquier rol que desempeñamos, impulsamos el desarrollo y el bienestar de la sociedad, demostrando que el impacto femenino es amplio y crucial para el progreso económico del país. Celebrar esta diversidad HOY es reconocer el esfuerzo y el valor de todas, sin importar el ámbito en el que nos encontremos. Perspectivas futuras. Es crucial seguir fomentando nuestra participación en la economía mexicana. Esta inclusión y empoderamiento demanda continuar con la implementación de políticas y programas que promuevan la igualdad de género, el acceso a la educación y la capacitación, y la eliminación de la discriminación laboral; además, fomentar una cultura de respeto y equidad en el ámbito laboral contribuirá a un futuro más inclusivo y próspero para México.

C.P.C. y L.D. Guadalupe Santos Moreno, Colegio de Contadores Públicos de México A.C.

Integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México