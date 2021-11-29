Expertos en temas tributarios participarán en foros y talleres para fomentar la cultura tributaria del 29 de noviembre al 3 de diciembre. Hoy 29 de noviembre arrancó la semana de "Cultura Fiscal en Cinco rumbo al 2022”, organizada por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), la cual está orientada a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de jóvenes, no contadores, emprendedores y especialistas. Durante la Semana, que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 3 de diciembre, se realizarán talleres y diversos foros en los que participarán expertos en temas fiscales y de seguridad social, así como se presentarán contenidos relacionados con la Miscelánea Fiscal 2022, Régimen Simplificado de Confianza y la Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para mayores de 18 años, informó la Prodecon.

¿Cuáles son las actividades?

El programa se enfocará en resolver dudas referentes a los cambios y adiciones en materia tributaria, los cuales comenzarán a aplicar el 1 de enero de 2022, así como se realizarán talleres de inducción para jóvenes y niños con el objetivo de comprender la importancia de pagar impuestos. Los foros se realizarán a través de internet por medios como Zoom y YouTube, mientras que de manera presencial se harán conferencias en estados como Oaxaca, Baja California Norte, Nuevo León, Quintana Roo y Querétaro. Los foros virtuales detallarán información en torno al RFC, Comprobante Fiscal Digital Por Internet (CFDI), Declaración Anual 2021, devoluciones de saldo a favor y obligaciones de Seguridad Social. A estas actividades se suma la campaña “¿Tienes 18 años o más? Inscríbete al RFC fácil y seguro, sin obligaciones ni sanciones”, la cual fue lanzada por la misma procuraduría a principios de mes. Los horarios, ligas, ponentes y talleres virtuales los pueden consultar aquí. Con información de El Economista, Expansión y NV Noticias https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Inicia-la-semana-de-cultura-fiscal-organizada-por-Prodecon-20211129-0041.html https://expansion.mx/finanzas-personales/2021/11/29/prodecon-semana-cultura-fiscal-2022 https://nvnoticias.mx/index.php/2021/11/29/inicia-prodecon-semana-de-cultura-fiscal-rumbo-al-2022/

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