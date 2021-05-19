La autoridad fiscal modificó el trámite de inscripción en el RFC de personas morales, contenido en el Anexo 1-A. El 10 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el Anexo 1-A d...

La autoridad fiscal modificó el trámite de inscripción en el RFC de personas morales, contenido en el Anexo 1-A. El 10 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el Anexo 1-A de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021.

Cambios para la inscripción en el RFC de personas morales

En el Anexo 1-A se modificó la ficha de trámite 43/CFF, que regula la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas morales en la Administración Descentralizada de Servicios al Contribuyente (ADSC). De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, con la modificación se hicieron los siguientes cambios:

Se hizo la precisión de que la solicitud de inscripción al RFC debe presentarse dentro del mes siguiente al día en que 'deban' presentar declaraciones periódicas. Antes decía que debía presentarse dentro del mes siguiente al día en 'que presenten declaraciones'.

Se adicionó el supuesto de inscribirse dentro del mes siguiente al día en que deban expedir comprobantes fiscales.

Se adicionó que para el trámite presencial, en caso de personas morales, deben presentar lo siguiente:

- La clave del RFC válida de cada uno de los socios, accionistas o asociados y demás personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica y que ostenten dicho carácter, conforme a los estatutos o legislación bajo la cual se constituyen, que se mencionen dentro del documento constitutivo (copia simple).

- La manifestación por escrito que contenga las claves del RFC válidas de los socios, accionistas o asociados y demás personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica y que ostenten dicho carácter, conforme a los estatutos o legislación bajo la cual se constituyen, en caso de que no se encuentren dentro del documento constitutivo (original).

Fiscalia recomendó que es necesario revisar los nuevos requisitos y lineamientos para realizar este trámite sin contratiempos.

Con información de Fiscalia.

https://www.fiscalia.com/publicaciones/15690 Puedes ver el Anexo 1-A de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021 aquí / Fecha de publicación: 10 de mayo de 2021.

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