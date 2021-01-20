Fecha límite Personas obligadas Obligación Formato Impuesto

1 de enero Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente Escrito libre ISR

6 de enero Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de noviembre 2020 Buzón Tributario -

8 de enero Patrones Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior IDSE SS

8 de enero Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de noviembre 2020 Buzón Tributario -

15 de enero Sujetos del estímulo fiscal a las artes (teatro, danza, música y artes visuales) Presentar informe semestral de avance del proyecto de inversión ISR

17 de enero Patrones Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior COB-01 COB-02 o SUA SS

17 de enero Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000 Internet ISR

17 de enero Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior Internet ISR, IVA, LIEPS

17 de enero Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior Archivo XML -

17 de enero Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior Multi-IEPS 2 IEPS

22 de enero Contratantes de servicios de outsourcing Presentar al IMSS información sobre los contratos de outsourcing celebrados en el trimestre de que se trate PS-1 e Internet SS

31 de enero Contribuyentes del IEPS por bebidas alcohólicas, cerveza, alcohol, tabacos, bebidas energizantes o con azúcares, combustibles fósiles, plaguicidas o alimento con alto contenido calórico Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del trimestre anterior Multi-IEPS 1 IEPS

31 de enero Contribuyentes del IEPS por bebidas con contenido alcohólico y cerveza, bebidas energizantes y combustibles fósiles Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del trimestre anterior Multi-IEPS 1 IEPS

31 de enero Enajenantes o importadores de vinos de mesa Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del semestral anterior Multi-IEPS 1 IEPS

31 de enero Enajenantes o importadores de vinos de mesa Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del semestre anterior Multi-IEPS 1 IEPS

31 de enero Fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza o tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como combustibles fósiles y plaguicidas Informar la lectura mensual de los registros de los controles volumétricos del trimestre anterior Multi-IEPS 9 IEPS

31 de enero Fabricantes, productores y envasadores de alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables y de bebidas alcohólicas Informativa sobre las características de los equipos que utilizarán para la destilación o envasamiento Multi-IEPS 3 IEPS

31 de enero Personas físicas del Régimen de Incorporación Fiscal Pago de ISR, IVA y IEPS correspondiente al bimestre anterior Internet ISR, IVA

31 de enero Personas físicas y morales Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior DIOT IVA

31 de enero Personas morales y físicas que hubieran efectuado pagos y/o retenciones por los siguientes conceptos: - Pagos al extranjero. Expedir CFDI con el monto de los pagos al extranjero de fuente de riqueza mexicana o pagos a establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país, y del impuesto retenido correspondiente. Artículo 76, fracción III; Artículo 86, fracción V; Artículo 110, fracción VIII, de la Ley del ISR. - Dividendos o utilidades. Expedir CFDI con el monto de dividendos o utilidades pagados, y el impuesto retenido correspondiente. Artículo 76, fracción XI, de la Ley del ISR.- Intereses. Pago de intereses a personas físicas. Artículo 135 de la Ley del ISR. - Rendimientos de fideicomiso arrendador. Expedir CFDI de rendimientos del uso o goce temporal de bienes inmuebles otorgados a través de fideicomiso. Artículo 117, último párrafo, de la Ley del ISR. - Premios. Proporcionar CFDI por el monto del premio pagado y el impuesto retenido correspondiente. Artículo 139, fracción I, de la Ley del ISR. - Enajenación de bienes. Fedatarios deben expedir CFDI donde conste la operación consignada en escritura pública y el impuesto retenido. Artículo 126, tercer párrafo; Artículo 127, tercer párrafo; Artículo 132, segundo párrafo, de la Ley del ISR. - Impuesto al Valor Agregado (IVA). Expedir comprobante por la retención del IVA. Artículo 32, fracción V y 33 segundo párrafo, de la Ley del IVA. - Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Expedir comprobante por la retención del IEPS. Artículo 5-A de la Ley del IEPS. Expedir CFDI de información de pagos y retenciones CFDI de información de pagos y retenciones ISR, IVA, LIEPS

31 de enero Productores e importadores de cigarros Lista de precios de venta de cigarros, clasificados por marca y presentación, por precios al mayorista, detallista y precio sugerido de venta al público Multi-IEPS 7 IEPS

31 de enero Productores o envasadores de bebidas alcohólicas, obligados a colocar aparatos de control volumétrico en los equipos de producción o de envasamiento Informe sobre el número de litros producidos de conformidad con el control volumétrico, del trimestre anterior Multi-IEPS 4 o 5 IEPS