Conoce las fechas límites para cumplir con tus obligaciones fiscales en este 2021.
Índice de contenido
Enero 2021
|Fecha límite
|Personas obligadas
|Obligación
|Formato
|Impuesto
|1 de enero
|Patrones y trabajadores
|Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
|Escrito libre
|ISR
|6 de enero
|Personas morales obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de noviembre 2020
|Buzón Tributario
|-
|8 de enero
|Patrones
|Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior
|IDSE
|SS
|8 de enero
|Personas físicas obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de noviembre 2020
|Buzón Tributario
|-
|15 de enero
|Sujetos del estímulo fiscal a las artes (teatro, danza, música y artes visuales)
|Presentar informe semestral de avance del proyecto de inversión
|ISR
|17 de enero
|Patrones
|Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior
|COB-01 COB-02 o SUA
|SS
|17 de enero
|Personas físicas y morales
|Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
|Internet
|ISR
|17 de enero
|Personas físicas y morales
|Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
|Internet
|ISR, IVA, LIEPS
|17 de enero
|Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables
|Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
|Archivo XML
|-
|17 de enero
|Productores e importadores de tabacos labrados
|Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
|Multi-IEPS 2
|IEPS
|22 de enero
|Contratantes de servicios de outsourcing
|Presentar al IMSS información sobre los contratos de outsourcing celebrados en el trimestre de que se trate
|PS-1 e Internet
|SS
|31 de enero
|Contribuyentes del IEPS por bebidas alcohólicas, cerveza, alcohol, tabacos, bebidas energizantes o con azúcares, combustibles fósiles, plaguicidas o alimento con alto contenido calórico
|Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del trimestre anterior
|Multi-IEPS 1
|IEPS
|31 de enero
|Contribuyentes del IEPS por bebidas con contenido alcohólico y cerveza, bebidas energizantes y combustibles fósiles
|Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del trimestre anterior
|Multi-IEPS 1
|IEPS
|31 de enero
|Enajenantes o importadores de vinos de mesa
|Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del semestral anterior
|Multi-IEPS 1
|IEPS
|31 de enero
|Enajenantes o importadores de vinos de mesa
|Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del semestre anterior
|Multi-IEPS 1
|IEPS
|31 de enero
|Fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza o tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como combustibles fósiles y plaguicidas
|Informar la lectura mensual de los registros de los controles volumétricos del trimestre anterior
|Multi-IEPS 9
|IEPS
|31 de enero
|Fabricantes, productores y envasadores de alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables y de bebidas alcohólicas
|Informativa sobre las características de los equipos que utilizarán para la destilación o envasamiento
|Multi-IEPS 3
|IEPS
|31 de enero
|Personas físicas del Régimen de Incorporación Fiscal
|Pago de ISR, IVA y IEPS correspondiente al bimestre anterior
|Internet
|ISR, IVA
|31 de enero
|Personas físicas y morales
|Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
|DIOT
|IVA
|31 de enero
|Personas morales y físicas que hubieran efectuado pagos y/o retenciones por los siguientes conceptos: - Pagos al extranjero. Expedir CFDI con el monto de los pagos al extranjero de fuente de riqueza mexicana o pagos a establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país, y del impuesto retenido correspondiente. Artículo 76, fracción III; Artículo 86, fracción V; Artículo 110, fracción VIII, de la Ley del ISR. - Dividendos o utilidades. Expedir CFDI con el monto de dividendos o utilidades pagados, y el impuesto retenido correspondiente. Artículo 76, fracción XI, de la Ley del ISR.- Intereses. Pago de intereses a personas físicas. Artículo 135 de la Ley del ISR. - Rendimientos de fideicomiso arrendador. Expedir CFDI de rendimientos del uso o goce temporal de bienes inmuebles otorgados a través de fideicomiso. Artículo 117, último párrafo, de la Ley del ISR. - Premios. Proporcionar CFDI por el monto del premio pagado y el impuesto retenido correspondiente. Artículo 139, fracción I, de la Ley del ISR. - Enajenación de bienes. Fedatarios deben expedir CFDI donde conste la operación consignada en escritura pública y el impuesto retenido. Artículo 126, tercer párrafo; Artículo 127, tercer párrafo; Artículo 132, segundo párrafo, de la Ley del ISR. - Impuesto al Valor Agregado (IVA). Expedir comprobante por la retención del IVA. Artículo 32, fracción V y 33 segundo párrafo, de la Ley del IVA. - Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Expedir comprobante por la retención del IEPS. Artículo 5-A de la Ley del IEPS.
|Expedir CFDI de información de pagos y retenciones
|CFDI de información de pagos y retenciones
|ISR, IVA, LIEPS
|31 de enero
|Productores e importadores de cigarros
|Lista de precios de venta de cigarros, clasificados por marca y presentación, por precios al mayorista, detallista y precio sugerido de venta al público
|Multi-IEPS 7
|IEPS
|31 de enero
|Productores o envasadores de bebidas alcohólicas, obligados a colocar aparatos de control volumétrico en los equipos de producción o de envasamiento
|Informe sobre el número de litros producidos de conformidad con el control volumétrico, del trimestre anterior
|Multi-IEPS 4 o 5
|IEPS
|31 de enero
|Productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas
|Informe de los números de folio de marbetes y precintos, según corresponda, obtenidos, utilizados, destruidos, e inutilizados durante el trimestre anterior
|Multi-IEPS 6
|IEPS
Febrero 2021
|Día límite
|Personas obligadas
|Obligación
|Formato
|Impuesto
|1 de febrero
|Patrones y trabajadores
|Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
|Escrito libre
|ISR
|4 de febrero
|Personas morales obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de diciembre 2020
|Buzón Tributario
|-
|8 de febrero
|Personas físicas obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de diciembre 2020
|Buzón Tributario
|-
|15 de febrero
|Contribuyentes que paguen intereses
|Constancia de intereses pagados y retenciones efectuadas
|CFDI de información de pagos y retenciones
|ISR
|15 de febrero
|Intermediarios de la BMV
|Información sobre todas las enajenaciones de acciones realizadas a través de la Bolsa Mexicana de Valores
|Base de datos electrónica
|ISR
|15 de febrero
|Patrones
|Constancia y comprobante de viáticos pagados
|CFDI de Nómina
|ISR
|15 de febrero
|Personas físicas y morales que entreguen Subsidio al Empleo a sus trabajadores
|Declaración informativa sobre personas a las que se entregó Subsidio al Empleo en efectivo
|DIM o 30 Anexo 1
|ISR
|15 de febrero
|Personas físicas y morales que tengan préstamos del extranjero
|Declaración informativa sobre saldos insolutos de préstamos por residentes en el extranjero
|DIM o 30 Anexo 4
|ISR
|15 de febrero
|Personas morales
|Declaración informativa sobre operaciones efectuadas a través de fideicomisos de actividad empresarial
|51
|ISR
|15 de febrero
|Personas Morales No Contribuyentes
|Constancia y comprobante fiscal de Remanente Distribuible a sus miembros
|CFDI de información de pagos y retenciones
|ISR
|15 de febrero
|Personas Morales No Contribuyentes
|Declaración informativa de ingresos y erogaciones
|Declaración anual Formato 21 - Internet
|ISR
|15 de febrero
|Personas Morales No Contribuyentes
|Presentar declaración en la que se determine el remanente distribuible y la proporción que de este concepto corresponda a cada integrante
|Declaración anual Formato 21 - Internet
|ISR
|15 de febrero
|Personas morales que deduzcan créditos incobrables antes del plazo de caducidad, de contribuyentes que realizan actividades empresariales
|Aviso de deducción de pérdidas por créditos incobrables
|Escrito libre
|ISR
|15 de febrero
|Personas que efectúen pagos por intereses
|Contribuyentes que paguen intereses: Proporcionar al SAT información sobre intereses pagados y retenciones efectuadas
|Base de datos electrónica
|ISR
|15 de febrero
|Sistema financiero
|Información de los depósitos en efectivo a cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes por montos superiores a a $15,000, así como respecto de todas las adquisiciones en efectivo de cheques de caja
|IDE-A
|ISR
|17 de febrero
|Patrones
|Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior
|COB-01 o SUA
|SS
|17 de febrero
|Personas físicas y morales
|Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
|Internet
|ISR
|17 de febrero
|Personas físicas y morales
|Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
|Internet
|ISR, IVA, LIEPS
|17 de febrero
|Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables
|Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
|Archivo XML
|-
|17 de febrero
|Productores e importadores de tabacos labrados
|Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
|Multi-IEPS 2
|IEPS
|28 de febrero
|Contribuyentes que realicen operaciones relevantes
|Presentar la declaración informativa de operaciones relevantes de octubre, noviembre y diciembre
|Forma oficial 76
|-
|28 de febrero
|Las personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de personas morales
|Presentar caso de aclaración
|Escrito libre
Marzo 2021
|Día límite
|Personas obligadas
|Obligación
|Formato
|Impuesto
|1 de marzo
|Patrones y trabajadores
|Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
|Escrito libre
|ISR
|3 de marzo
|Emisores de valores que coticen en bolsa y subsidiarias
|Envío de la balanza de comprobación de octubre, noviembre, diciembre 2020
|Buzón Tributario
|-
|3 de marzo
|Personas morales obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de enero 2020
|Buzón Tributario
|-
|5 de marzo
|Patrones
|Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior
|IDSE
|SS
|5 de marzo
|Personas físicas obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de enero 2020
|Buzón Tributario
|-
|17 de marzo
|Patrones
|Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior
|COB-01 COB-02 o SUA
|SS
|17 de marzo
|Personas físicas y morales
|Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
|Internet
|ISR
|17 de marzo
|Personas físicas y morales
|Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
|Internet
|ISR, IVA, LIEPS
|17 de marzo
|Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables
|Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
|Archivo XML
|-
|17 de marzo
|Productores e importadores de tabacos labrados
|Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
|Multi-IEPS 2
|IEPS
|31 de marzo
|Contribuyentes del IEPS
|Informativa del IEPS sobre Consumo por Entidad Federativa
|Multi-IEPS 8
|IEPS
|31 de marzo
|Personas físicas del Régimen de Incorporación Fiscal
|Pago de ISR, IVA y IEPS correspondiente al bimestre anterior
|Internet
|ISR, IVA, IEPS
|31 de marzo
|Personas físicas y morales
|Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
|DIOT
|IVA
|31 de marzo
|Personas morales
|Declaración anual de ISR del ejercicio anterior
|Aplicación electrónica del SAT
|ISR
|31 de marzo
|Personas morales
|Presentar aviso en el que se opta por dictaminar fiscalmente
|Aplicación electrónica del SAT
|ISR, IVA
|31 de marzo
|Personas morales
|Declaración informativa de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero en el año anterior
|DIM o 30 Anexo 9
|ISR
|31 de marzo
|Personas moral o asociante
|Relación de socios, accionistas o asociados, residentes en el extranjero, en la que se indique su domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal, para efectos de quedar liberados de la obligación de inscribirlos al RFC
|Escrito libre / Internet
|ISR
Abril 2021
|Día límite
|Personas obligadas
|Obligación
|Formato
|Impuesto
|1 de abril
|Patrones y trabajadores
|Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
|Escrito libre
|ISR
|5 de abril
|Personas morales obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de febrero 2021
|Buzón Tributario
|-
|7 de abril
|Personas físicas obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de febrero 2021
|Buzón Tributario
|-
|17 de abril
|Patrones
|Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior
|COB-01 o SUA
|SS
|17 de abril
|Personas físicas y morales
|Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
|Internet
|ISR
|17 de abril
|Personas físicas y morales
|Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
|Internet
|ISR, IVA, LIEPS
|17 de abril
|Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables
|Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
|Archivo XML
|-
|17 de abril
|Productores e importadores de tabacos labrados
|Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
|Multi-IEPS 2
|IEPS
|21 de abril
|Contratantes de servicios de outsourcing
|Presentar al IMSS información sobre los contratos de outsourcing celebrados en el trimestre de que se trate.
|PS-1 e Internet
|SS
|30 de abril
|Contribuyentes del IEPS por bebidas alcohólicas, cerveza, alcohol, tabacos, bebidas energizantes o con azúcares, combustibles fósiles, plaguicidas o alimento con alto contenido calórico
|Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del trimestre anterior
|Multi-IEPS 1
|IEPS
|30 de abril
|Contribuyentes del IEPS por bebidas con contenido alcohólico y cerveza, bebidas energizantes y combustibles fósiles
|Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del trimestre anterior
|Multi-IEPS 1
|IEPS
|30 de abril
|Fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza o tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como combustibles fósiles y plaguicidas
|Informar la lectura mensual de los registros de los controles volumétricos del trimestre anterior
|Multi-IEPS 9
|IEPS
|30 de abril
|Patrones
|Presentación del aviso de dictamen para efectos del IMSS
|CAD - 02
|SS
|30 de abril
|Patrones
|Presentación del aviso de dictamen para efectos del INFONAVIT
|DI - 01 (DIME)
|SS
|30 de abril
|Personas físicas
|Declaración Anual de ISR del ejercicio anterior
|13, 13-A o DeclaraSAT
|ISR
|30 de abril
|Personas físicas
|Declaración informativa de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero en el año anterior
|DIM o 30 Anexo 9
|ISR
|30 de abril
|Personas físicas con actividad empresarial
|Presentar aviso en el que se opta por dictaminar fiscalmente
|Escrito libre
|ISR, IVA
|30 de abril
|Personas físicas y morales
|Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
|DIOT
|IVA
|30 de abril
|Personas físicas y morales extranjeras, o sociedades mexicanas con capital extranjero cuya primera letra del nombre sea de la letra A la letra J, con activos, pasivos, ingresos o egresos mayores a $110 MDP.
|Renovación anual de constancias de inscripción en el RNIE
|SE-02-001-1, SE-02-001-2 o Internet
|-
|30 de abril
|Productores o envasadores de bebidas alcohólicas, obligados a colocar aparatos de control volumétrico en los equipos de producción o de envasamiento
|Informe sobre el número de litros producidos de conformidad con el control volumétrico, del trimestre anterior
|Multi-IEPS 4 o 5
|IEPS
|30 de abril
|Productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas
|Informe de los números de folio de marbetes y precintos, según corresponda, obtenidos, utilizados, destruidos, e inutilizados durante el trimestre anterior
|Multi-IEPS 6
|IEPS
Mayo 2021
|Día límite
|Personas obligadas
|Obligación
|Formato
|Impuesto
|1 de mayo
|Patrones y trabajadores
|Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
|Escrito libre
|ISR
|3 de mayo
|Emisores de valores que coticen en bolsa y subsidiarias
|Envío de la balanza de comprobación de enero, febrero y marzo 2021
|Buzón Tributario
|-
|5 de mayo
|Personas morales obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de marzo 2021
|Buzón Tributario
|-
|7 de mayo
|Patrones
|Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior
|IDSE
|SS
|7 de mayo
|Personas físicas obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de marzo 2021
|Buzón Tributario
|-
|17 de mayo
|Patrones
|Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior
|COB-01 COB-02 o SUA
|SS
|17 de mayo
|Personas físicas y morales
|Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
|Internet
|ISR
|17 de mayo
|Personas físicas y morales
|Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
|Internet
|ISR, IVA, LIEPS
|17 de mayo
|Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables
|Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
|Archivo XML
|-
|17 de mayo
|Productores e importadores de tabacos labrados
|Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
|Multi-IEPS 2
|IEPS
|31 de mayo
|Contribuyentes que realicen operaciones relevantes
|Presentar la información de operaciones relevantes de los meses enero, febrero y marzo
|Forma oficial 76
|-
|31 de mayo
|Empresas IMMEX
|Reporte anual a la Secretaría de Economía respecto del total de las ventas y de las exportaciones.
|Internet
|-
|31 de mayo
|Personas físicas del Régimen de Incorporación Fiscal
|Pago de ISR, IVA y IEPS correspondiente al bimestre anterior
|Internet
|ISR, IVA, IEPS
|31 de mayo
|Personas físicas y morales
|Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
|DIOT
|IVA
|31 de mayo
|Personas físicas y morales extranjeras, o sociedades mexicanas con capital extranjero cuya primera letra del nombre sea de la letra K la letra Z, con activos, pasivos, ingresos o egresos mayores a $110 MDP.
|Renovación anual de constancias de inscripción en el RNIE
|SE-02-001-1, SE-02-001-2 o Internet
|-
|31 de mayo
|Personas morales
|Reparto de utilidades a los trabajadores (PTU)
|-
|-
Junio 2021
|Día límite
|Personas obligadas
|Obligación
|Formato
|Impuesto
|1 de junio
|Patrones y trabajadores
|Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
|Escrito libre
|ISR
|3 de junio
|Personas morales obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de abril 2021
|Buzón Tributario
|-
|7 de junio
|Personas físicas obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de abril 2021
|Buzón Tributario
|-
|17 de junio
|Patrones
|Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior
|COB-01 o SUA
|SS
|17 de junio
|Personas físicas y morales
|Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
|Internet
|ISR
|17 de junio
|Personas físicas y morales
|Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
|Internet
|ISR, IVA, LIEPS
|17 de junio
|Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables
|Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
|Archivo XML
|-
|17 de junio
|Productores e importadores de tabacos labrados
|Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
|Multi-IEPS 2
|IEPS
|30 de junio
|Empresas IMMEX
|Declaración Informativa de Empresas Manufactureras, Maquiladoras y de Servicios de Exportación (DIEMSE)
|DIEMSE
|ISR
|30 de junio
|Personas físicas
|Reparto de utilidades a los trabajadores (PTU)
|-
|-
|30 de junio
|Personas físicas y morales
|Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
|DIOT
|IVA
|30 de junio
|Personas físicas y morales que presenten DISIF (Plazo extendido)
|Declaración informativa de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero en el año anterior
|DIM o 30 Anexo 9
|ISR
|30 de junio
|Personas morales con ingresos iguales o superiores a $815,009,360.00. Quienes al cierre del ejercicio anterior tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista. Grupos de Sociedades del régimen fiscal opcional para grupos de sociedades. Paraestatales de la administración pública federal. Personas morales residentes en el extranjero que tengan EP en el país, únicamente por las actividades que desarrollen en dichos establecimientos. Cualquier persona moral residente en México respecto de las operaciones con residentes en el extranjero.
|Informativa sobre Situación Fiscal (ISSIF).
|ISSIF
Julio 2021
|Día límite
|Personas obligadas
|Obligación
|Formato
|Impuesto
|1 de julio
|Patrones y trabajadores
|Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
|Escrito libre
|ISR
|5 de julio
|Personas morales obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de mayo 2021
|Buzón Tributario
|-
|7 de julio
|Patrones
|Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior
|IDSE
|SS
|7 de julio
|Personas físicas obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de mayo 2021
|Buzón Tributario
|-
|14 de julio
|Sujetos del estímulo fiscal a las artes (teatro, danza, música y artes visuales)
|Presentar informe semestral de avance del proyecto
|ISR
|15 de julio
|Personas físicas y morales que dictaminen estados financieros (Plazo extendido)
|Declaración informativa de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero en el año anterior
|DIM o 30 Anexo 9
|ISR
|15 de julio
|Personas que hayan optado por dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales
|Presentar dictamen de estados financieros para efectos fiscales
|SIPRED
|ISR
|17 de julio
|Patrones
|Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior
|COB-01 COB-02 o SUA
|SS
|17 de julio
|Personas físicas y morales
|Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
|Internet
|ISR
|17 de julio
|Personas físicas y morales
|Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
|Internet
|ISR, IVA, LIEPS
|17 de julio
|Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables
|Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
|Archivo XML
|-
|17 de julio
|Productores e importadores de tabacos labrados
|Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
|Multi-IEPS 2
|IEPS
|21 de julio
|Contratantes de servicios de outsourcing
|Presentar al IMSS información sobre los contratos de outsourcing celebrados en el trimestre de que se trate.
|PS-1 e Internet
|SS
|30 de julio
|Donatarias autorizadas
|Información relativa a la transparencia del patrimonio y al uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación
|Ficha 19/ISR
|ISR
|31 de julio
|Contribuyentes del IEPS por bebidas alcohólicas, cerveza, alcohol, tabacos, bebidas energizantes o con azúcares, combustibles fósiles, plaguicidas o alimento con alto contenido calórico
|Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del trimestre anterior
|Multi-IEPS 1
|IEPS
|31 de julio
|Contribuyentes del IEPS por bebidas con contenido alcohólico y cerveza, bebidas energizantes y combustibles fósiles
|Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del trimestre anterior
|Multi-IEPS 1
|IEPS
|31 de julio
|Enajenantes o importadores de vinos de mesa
|Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del semestre anterior
|Multi-IEPS 1
|IEPS
|31 de julio
|Enajenantes o importadores de vinos de mesa
|Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del semestre anterior
|Multi-IEPS 1
|IEPS
|31 de julio
|Fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza o tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como combustibles fósiles y plaguicidas
|Informar la lectura mensual de los registros de los controles volumétricos del trimestre anterior
|Multi-IEPS 9
|IEPS
|31 de julio
|Personas físicas del Régimen de Incorporación Fiscal
|Pago de ISR, IVA y IEPS correspondiente al bimestre anterior
|Internet
|ISR, IVA, IEPS
|31 de julio
|Personas físicas y morales
|Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
|DIOT
|IVA
|31 de julio
|Productores o envasadores de bebidas alcohólicas, obligados a colocar aparatos de control volumétrico en los equipos de producción o de envasamiento
|Informe sobre el número de litros producidos de conformidad con el control volumétrico, del trimestre anterior
|Multi-IEPS 4 o 5
|IEPS
|31 de julio
|Productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas
|Informe de los números de folio de marbetes y precintos, según corresponda, obtenidos, utilizados, destruidos, e inutilizados durante el trimestre anterior
|Multi-IEPS 6
|IEPS
Agosto 2021
|Día límite
|Personas obligadas
|Obligación
|Formato
|Impuesto
|1 de agosto
|Patrones y trabajadores
|Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
|Escrito libre
|ISR
|3 de agosto
|Emisores de valores que coticen en bolsa y subsidiarias
|Envío de la balanza de comprobación de abril, mayo y junio 2021
|Buzón Tributario
|-
|4 de agosto
|Personas morales obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de junio 2021
|Buzón Tributario
|-
|6 de agosto
|Personas físicas obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de junio 2021
|Buzón Tributario
|-
|17 de agosto
|Patrones
|Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior
|COB-01 o SUA
|SS
|17 de agosto
|Personas físicas y morales
|Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
|Internet
|ISR
|17 de agosto
|Personas físicas y morales
|Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
|Internet
|ISR, IVA, LIEPS
|17 de agosto
|Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables
|Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
|Archivo XML
|-
|17 de agosto
|Productores e importadores de tabacos labrados
|Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
|Multi-IEPS 2
|IEPS
|31 de agosto
|Contribuyentes que realicen operaciones relevantes
|Presentar la información de operaciones relevantes de los meses abril, mayo y junio
|Forma oficial 76
|-
|31 de agosto
|Personas físicas y morales
|Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
|DIOT
|IVA
Septiembre 2021
|Día límite
|Personas obligadas
|Obligación
|Formato
|Impuesto
|1 de septiembre
|Patrones y trabajadores
|Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
|Escrito libre
|ISR
|3 de spetiembre
|Personas morales obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de julio 2021
|Buzón Tributario
|-
|7 de septiembre
|Patrones
|Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior
|IDSE
|SS
|7 de septiembre
|Personas físicas obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de julio 2021
|Buzón Tributario
|-
|17 de septiembre
|Patrones
|Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior
|COB-01 COB-02 o SUA
|SS
|17 de septiembre
|Personas físicas y morales
|Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
|Internet
|ISR
|17 de septiembre
|Personas físicas y morales
|Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
|Internet
|ISR, IVA, LIEPS
|17 de septiembre
|Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables
|Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
|Archivo XML
|-
|17 de septiembre
|Productores e importadores de tabacos labrados
|Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
|Multi-IEPS 2
|IEPS
|30 de septiembre
|Patrones con 300 trabajadores o más en el año anterior
|Presentar dictamen para efectos de IMSS
|SUDI
|SS
|30 de septiembre
|Personas físicas del Régimen de Incorporación Fiscal
|Pago de ISR, IVA y IEPS correspondiente al bimestre anterior
|Internet
|ISR, IVA, IEPS
|30 de septiembre
|Personas físicas y morales
|Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
|DIOT
|IVA
Octubre 2021
|Día límite
|Personas obligadas
|Obligación
|Formato
|Impuesto
|1 de octubre
|Patrones y trabajadores
|Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
|Escrito libre
|ISR
|5 de octubre
|Personas morales obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de agosto 2021
|Buzón Tributario
|-
|7 de octubre
|Personas físicas obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de agosto 2021
|Buzón Tributario
|-
|17 de octubre
|Patrones
|Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior
|COB-01 o SUA
|SS
|17 de octubre
|Personas físicas y morales
|Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
|Internet
|ISR
|17 de octubre
|Personas físicas y morales
|Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
|Internet
|ISR, IVA, LIEPS
|17 de octubre
|Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables
|Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
|Archivo XML
|-
|17 de octubre
|Productores e importadores de tabacos labrados
|Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
|Multi-IEPS 2
|IEPS
|21 de octubre
|Contratantes de servicios de outsourcing
|Presentar al IMSS información sobre los contratos de outsourcing celebrados en el trimestre de que se trate.
|PS-1 e Internet
|SS
|31 de octubre
|Contribuyentes del IEPS por bebidas alcohólicas, cerveza, alcohol, tabacos, bebidas energizantes o con azúcares, combustibles fósiles, plaguicidas o alimento con alto contenido calórico
|Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del trimestre anterior
|Multi-IEPS 1
|IEPS
|31 de octubre
|Contribuyentes del IEPS por bebidas con contenido alcohólico y cerveza, bebidas energizantes y combustibles fósiles
|Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del trimestre anterior
|Multi-IEPS 1
|IEPS
|31 de octubre
|Emisores de monederos electrónicos para adquisición de combustibles
|Presentar aviso electrónico por el cual declaran 'bajo protesta de decir verdad' que siguen reuniendo los requisitos para continuar emitiendo monederos electrónicos de combustibles
|Buzón Tributario
|ISR
|31 de octubre
|Fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza o tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como combustibles fósiles y plaguicidas
|Informar la lectura mensual de los registros de los controles volumétricos del trimestre anterior
|Multi-IEPS 9
|IEPS
|31 de octubre
|Personas físicas y morales
|Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
|DIOT
|IVA
|31 de octubre
|Productores o envasadores de bebidas alcohólicas, obligados a colocar aparatos de control volumétrico en los equipos de producción o de envasamiento
|Informe sobre el número de litros producidos de conformidad con el control volumétrico, del trimestre anterior
|Multi-IEPS 4 o 5
|IEPS
|31 de octubre
|Productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas
|Informe de los números de folio de marbetes y precintos, según corresponda, obtenidos, utilizados, destruidos, e inutilizados durante el trimestre anterior
|Multi-IEPS 6
|IEPS
Noviembre 2021
|Día límite
|Personas obligadas
|Obligación
|Formato
|Impuesto
|1 de noviembre
|Patrones y trabajadores
|Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
|Escrito libre
|ISR
|3 de noviembre
|Emisores de valores que coticen en bolsa y subsidiarias
|Envío de la balanza de comprobación de julio, agosto y septiembre 2021
|Buzón Tributario
|-
|3 de noviembre
|Personas morales obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de septiembre 2021
|Buzón Tributario
|-
|5 de noviembre
|Patrones
|Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior
|IDSE
|SS
|5 de noviembre
|Personas físicas obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de septiembre 2021
|Buzón Tributario
|-
|17 de noviembre
|Patrones
|Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior
|COB-01 COB-02 o SUA
|SS
|17 de noviembre
|Personas físicas y morales
|Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
|Internet
|ISR
|17 de noviembre
|Personas físicas y morales
|Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
|Internet
|ISR, IVA, LIEPS
|17 de noviembre
|Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables
|Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
|Archivo XML
|-
|17 de noviembre
|Productores e importadores de tabacos labrados
|Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
|Multi-IEPS 2
|IEPS
|30 de noviembre
|Contribuyentes que realicen operaciones relevantes
|Presentar la información de operaciones relevantes de los meses julio, agosto y septiembre
|Forma oficial 76
|-
|30 de noviembre
|Personas físicas del Régimen de Incorporación Fiscal
|Pago de ISR, IVA y IEPS correspondiente al bimestre anterior
|Internet
|ISR, IVA, IEPS
|30 de noviembre
|Personas físicas y morales
|Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
|DIOT
|IVA
Diciembre 2021
|Día límite
|Personas obligadas
|Obligación
|Formato
|Impuesto
|1 de diciembre
|Patrones y trabajadores
|Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente
|Escrito libre
|ISR
|3 de diciembre
|Personas morales obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de octubre 2021
|Buzón Tributario
|-
|7 de diciembre
|Personas físicas obligadas a llevar contabilidad
|Envío de la balanza de comprobación de octubre 2021
|Buzón Tributario
|-
|17 de diciembre
|Patrones
|Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior
|COB-01 o SUA
|SS
|17 de diciembre
|Personas físicas y morales
|Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000
|Internet
|ISR
|17 de diciembre
|Personas físicas y morales
|Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior
|Internet
|ISR, IVA, LIEPS
|17 de diciembre
|Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables
|Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior
|Archivo XML
|-
|17 de diciembre
|Productores e importadores de tabacos labrados
|Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior
|Multi-IEPS 2
|IEPS
|31 de diciembre
|Personas físicas y morales
|Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior
|DIOT
|IVA
|31 de diciembre
|Trabajadores que opten por presentar declaración anual
|Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual
|Escrito libre
|ISR