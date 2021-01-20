Conoce las fechas límites para cumplir con tus obligaciones fiscales en este 2021.

Índice de contenido

Enero 2021
Fecha límite Personas obligadas Obligación Formato Impuesto
1 de enero Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente Escrito libre ISR
6 de enero Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de noviembre 2020 Buzón Tributario -
8 de enero Patrones Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior IDSE SS
8 de enero Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de noviembre 2020 Buzón Tributario -
15 de enero Sujetos del estímulo fiscal a las artes (teatro, danza, música y artes visuales) Presentar informe semestral de avance del proyecto de inversión ISR
17 de enero Patrones Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior COB-01 COB-02 o SUA SS
17 de enero Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000 Internet ISR
17 de enero Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior Internet ISR, IVA, LIEPS
17 de enero Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior Archivo XML -
17 de enero Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior Multi-IEPS 2 IEPS
22 de enero Contratantes de servicios de outsourcing Presentar al IMSS información sobre los contratos de outsourcing celebrados en el trimestre de que se trate PS-1 e Internet SS
31 de enero Contribuyentes del IEPS por bebidas alcohólicas, cerveza, alcohol, tabacos, bebidas energizantes o con azúcares, combustibles fósiles, plaguicidas o alimento con alto contenido calórico Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del trimestre anterior Multi-IEPS 1 IEPS
31 de enero Contribuyentes del IEPS por bebidas con contenido alcohólico y cerveza, bebidas energizantes y combustibles fósiles Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del trimestre anterior Multi-IEPS 1 IEPS
31 de enero Enajenantes o importadores de vinos de mesa Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del semestral anterior Multi-IEPS 1 IEPS
31 de enero Enajenantes o importadores de vinos de mesa Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del semestre anterior Multi-IEPS 1 IEPS
31 de enero Fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza o tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como combustibles fósiles y plaguicidas Informar la lectura mensual de los registros de los controles volumétricos del trimestre anterior Multi-IEPS 9 IEPS
31 de enero Fabricantes, productores y envasadores de alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables y de bebidas alcohólicas Informativa sobre las características de los equipos que utilizarán para la destilación o envasamiento Multi-IEPS 3 IEPS
31 de enero Personas físicas del Régimen de Incorporación Fiscal Pago de ISR, IVA y IEPS correspondiente al bimestre anterior Internet ISR, IVA
31 de enero Personas físicas y morales Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior DIOT IVA
31 de enero Personas morales y físicas que hubieran efectuado pagos y/o retenciones por los siguientes conceptos: - Pagos al extranjero. Expedir CFDI con el monto de los pagos al extranjero de fuente de riqueza mexicana o pagos a establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país, y del impuesto retenido correspondiente. Artículo 76, fracción III; Artículo 86, fracción V; Artículo 110, fracción VIII, de la Ley del ISR. - Dividendos o utilidades. Expedir CFDI con el monto de dividendos o utilidades pagados, y el impuesto retenido correspondiente. Artículo 76, fracción XI, de la Ley del ISR.- Intereses. Pago de intereses a personas físicas. Artículo 135 de la Ley del ISR. - Rendimientos de fideicomiso arrendador. Expedir CFDI de rendimientos del uso o goce temporal de bienes inmuebles otorgados a través de fideicomiso. Artículo 117, último párrafo, de la Ley del ISR. - Premios. Proporcionar CFDI por el monto del premio pagado y el impuesto retenido correspondiente. Artículo 139, fracción I, de la Ley del ISR. - Enajenación de bienes. Fedatarios deben expedir CFDI donde conste la operación consignada en escritura pública y el impuesto retenido. Artículo 126, tercer párrafo; Artículo 127, tercer párrafo; Artículo 132, segundo párrafo, de la Ley del ISR. - Impuesto al Valor Agregado (IVA). Expedir comprobante por la retención del IVA. Artículo 32, fracción V y 33 segundo párrafo, de la Ley del IVA. - Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Expedir comprobante por la retención del IEPS. Artículo 5-A de la Ley del IEPS. Expedir CFDI de información de pagos y retenciones CFDI de información de pagos y retenciones ISR, IVA, LIEPS
31 de enero Productores e importadores de cigarros Lista de precios de venta de cigarros, clasificados por marca y presentación, por precios al mayorista, detallista y precio sugerido de venta al público Multi-IEPS 7 IEPS
31 de enero Productores o envasadores de bebidas alcohólicas, obligados a colocar aparatos de control volumétrico en los equipos de producción o de envasamiento Informe sobre el número de litros producidos de conformidad con el control volumétrico, del trimestre anterior Multi-IEPS 4 o 5 IEPS
31 de enero Productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas Informe de los números de folio de marbetes y precintos, según corresponda, obtenidos, utilizados, destruidos, e inutilizados durante el trimestre anterior Multi-IEPS 6 IEPS

Febrero 2021
Día límite Personas obligadas Obligación Formato Impuesto
1 de febrero Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente Escrito libre ISR
4 de febrero Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de diciembre 2020 Buzón Tributario -
8 de febrero Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de diciembre 2020 Buzón Tributario -
15 de febrero Contribuyentes que paguen intereses Constancia de intereses pagados y retenciones efectuadas CFDI de información de pagos y retenciones ISR
15 de febrero Intermediarios de la BMV Información sobre todas las enajenaciones de acciones realizadas a través de la Bolsa Mexicana de Valores Base de datos electrónica ISR
15 de febrero Patrones Constancia y comprobante de viáticos pagados CFDI de Nómina ISR
15 de febrero Personas físicas y morales que entreguen Subsidio al Empleo a sus trabajadores Declaración informativa sobre personas a las que se entregó Subsidio al Empleo en efectivo DIM o 30 Anexo 1 ISR
15 de febrero Personas físicas y morales que tengan préstamos del extranjero Declaración informativa sobre saldos insolutos de préstamos por residentes en el extranjero DIM o 30 Anexo 4 ISR
15 de febrero Personas morales Declaración informativa sobre operaciones efectuadas a través de fideicomisos de actividad empresarial 51 ISR
15 de febrero Personas Morales No Contribuyentes Constancia y comprobante fiscal de Remanente Distribuible a sus miembros CFDI de información de pagos y retenciones ISR
15 de febrero Personas Morales No Contribuyentes Declaración informativa de ingresos y erogaciones Declaración anual Formato 21 - Internet ISR
15 de febrero Personas Morales No Contribuyentes Presentar declaración en la que se determine el remanente distribuible y la proporción que de este concepto corresponda a cada integrante Declaración anual Formato 21 - Internet ISR
15 de febrero Personas morales que deduzcan créditos incobrables antes del plazo de caducidad, de contribuyentes que realizan actividades empresariales Aviso de deducción de pérdidas por créditos incobrables Escrito libre ISR
15 de febrero Personas que efectúen pagos por intereses Contribuyentes que paguen intereses: Proporcionar al SAT información sobre intereses pagados y retenciones efectuadas Base de datos electrónica ISR
15 de febrero Sistema financiero Información de los depósitos en efectivo a cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes por montos superiores a a $15,000, así como respecto de todas las adquisiciones en efectivo de cheques de caja IDE-A ISR
17 de febrero Patrones Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior COB-01 o SUA SS
17 de febrero Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000 Internet ISR
17 de febrero Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior Internet ISR, IVA, LIEPS
17 de febrero Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior Archivo XML -
17 de febrero Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior Multi-IEPS 2 IEPS
28 de febrero Contribuyentes que realicen operaciones relevantes Presentar la declaración informativa de operaciones relevantes de octubre, noviembre y diciembre Forma oficial 76 -
28 de febrero Las personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de personas morales Presentar caso de aclaración Escrito libre

Marzo 2021
Día límite Personas obligadas Obligación Formato Impuesto
1 de marzo Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente Escrito libre ISR
3 de marzo Emisores de valores que coticen en bolsa y subsidiarias Envío de la balanza de comprobación de octubre, noviembre, diciembre 2020 Buzón Tributario -
3 de marzo Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de enero 2020 Buzón Tributario -
5 de marzo Patrones Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior IDSE SS
5 de marzo Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de enero 2020 Buzón Tributario -
17 de marzo Patrones Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior COB-01 COB-02 o SUA SS
17 de marzo Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000 Internet ISR
17 de marzo Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior Internet ISR, IVA, LIEPS
17 de marzo Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior Archivo XML -
17 de marzo Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior Multi-IEPS 2 IEPS
31 de marzo Contribuyentes del IEPS Informativa del IEPS sobre Consumo por Entidad Federativa Multi-IEPS 8 IEPS
31 de marzo Personas físicas del Régimen de Incorporación Fiscal Pago de ISR, IVA y IEPS correspondiente al bimestre anterior Internet ISR, IVA, IEPS
31 de marzo Personas físicas y morales Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior DIOT IVA
31 de marzo Personas morales Declaración anual de ISR del ejercicio anterior Aplicación electrónica del SAT ISR
31 de marzo Personas morales Presentar aviso en el que se opta por dictaminar fiscalmente Aplicación electrónica del SAT ISR, IVA
31 de marzo Personas morales Declaración informativa de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero en el año anterior DIM o 30 Anexo 9 ISR
31 de marzo Personas moral o asociante Relación de socios, accionistas o asociados, residentes en el extranjero, en la que se indique su domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal, para efectos de quedar liberados de la obligación de inscribirlos al RFC Escrito libre / Internet ISR

Abril 2021
Día límite Personas obligadas Obligación Formato Impuesto
1 de abril Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente Escrito libre ISR
5 de abril Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de febrero 2021 Buzón Tributario -
7 de abril Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de febrero 2021 Buzón Tributario -
17 de abril Patrones Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior COB-01 o SUA SS
17 de abril Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000 Internet ISR
17 de abril Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior Internet ISR, IVA, LIEPS
17 de abril Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior Archivo XML -
17 de abril Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior Multi-IEPS 2 IEPS
21 de abril Contratantes de servicios de outsourcing Presentar al IMSS información sobre los contratos de outsourcing celebrados en el trimestre de que se trate. PS-1 e Internet SS
30 de abril Contribuyentes del IEPS por bebidas alcohólicas, cerveza, alcohol, tabacos, bebidas energizantes o con azúcares, combustibles fósiles, plaguicidas o alimento con alto contenido calórico Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del trimestre anterior Multi-IEPS 1 IEPS
30 de abril Contribuyentes del IEPS por bebidas con contenido alcohólico y cerveza, bebidas energizantes y combustibles fósiles Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del trimestre anterior Multi-IEPS 1 IEPS
30 de abril Fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza o tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como combustibles fósiles y plaguicidas Informar la lectura mensual de los registros de los controles volumétricos del trimestre anterior Multi-IEPS 9 IEPS
30 de abril Patrones Presentación del aviso de dictamen para efectos del IMSS CAD - 02 SS
30 de abril Patrones Presentación del aviso de dictamen para efectos del INFONAVIT DI - 01 (DIME) SS
30 de abril Personas físicas Declaración Anual de ISR del ejercicio anterior 13, 13-A o DeclaraSAT ISR
30 de abril Personas físicas Declaración informativa de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero en el año anterior DIM o 30 Anexo 9 ISR
30 de abril Personas físicas con actividad empresarial Presentar aviso en el que se opta por dictaminar fiscalmente Escrito libre ISR, IVA
30 de abril Personas físicas y morales Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior DIOT IVA
30 de abril Personas físicas y morales extranjeras, o sociedades mexicanas con capital extranjero cuya primera letra del nombre sea de la letra A la letra J, con activos, pasivos, ingresos o egresos mayores a $110 MDP. Renovación anual de constancias de inscripción en el RNIE SE-02-001-1, SE-02-001-2 o Internet -
30 de abril Productores o envasadores de bebidas alcohólicas, obligados a colocar aparatos de control volumétrico en los equipos de producción o de envasamiento Informe sobre el número de litros producidos de conformidad con el control volumétrico, del trimestre anterior Multi-IEPS 4 o 5 IEPS
30 de abril Productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas Informe de los números de folio de marbetes y precintos, según corresponda, obtenidos, utilizados, destruidos, e inutilizados durante el trimestre anterior Multi-IEPS 6 IEPS

Mayo 2021
Día límite Personas obligadas Obligación Formato Impuesto
1 de mayo Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente Escrito libre ISR
3 de mayo Emisores de valores que coticen en bolsa y subsidiarias Envío de la balanza de comprobación de enero, febrero y marzo 2021 Buzón Tributario -
5 de mayo Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de marzo 2021 Buzón Tributario -
7 de mayo Patrones Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior IDSE SS
7 de mayo Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de marzo 2021 Buzón Tributario -
17 de mayo Patrones Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior COB-01 COB-02 o SUA SS
17 de mayo Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000 Internet ISR
17 de mayo Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior Internet ISR, IVA, LIEPS
17 de mayo Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior Archivo XML -
17 de mayo Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior Multi-IEPS 2 IEPS
31 de mayo Contribuyentes que realicen operaciones relevantes Presentar la información de operaciones relevantes de los meses enero, febrero y marzo Forma oficial 76 -
31 de mayo Empresas IMMEX Reporte anual a la Secretaría de Economía respecto del total de las ventas y de las exportaciones. Internet -
31 de mayo Personas físicas del Régimen de Incorporación Fiscal Pago de ISR, IVA y IEPS correspondiente al bimestre anterior Internet ISR, IVA, IEPS
31 de mayo Personas físicas y morales Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior DIOT IVA
31 de mayo Personas físicas y morales extranjeras, o sociedades mexicanas con capital extranjero cuya primera letra del nombre sea de la letra K la letra Z, con activos, pasivos, ingresos o egresos mayores a $110 MDP. Renovación anual de constancias de inscripción en el RNIE SE-02-001-1, SE-02-001-2 o Internet -
31 de mayo Personas morales Reparto de utilidades a los trabajadores (PTU) - -

Junio 2021
Día límite Personas obligadas Obligación Formato Impuesto
1 de junio Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente Escrito libre ISR
3 de junio Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de abril 2021 Buzón Tributario -
7 de junio Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de abril 2021 Buzón Tributario -
17 de junio Patrones Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior COB-01 o SUA SS
17 de junio Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000 Internet ISR
17 de junio Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior Internet ISR, IVA, LIEPS
17 de junio Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior Archivo XML -
17 de junio Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior Multi-IEPS 2 IEPS
30 de junio Empresas IMMEX Declaración Informativa de Empresas Manufactureras, Maquiladoras y de Servicios de Exportación (DIEMSE) DIEMSE ISR
30 de junio Personas físicas Reparto de utilidades a los trabajadores (PTU) - -
30 de junio Personas físicas y morales Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior DIOT IVA
30 de junio Personas físicas y morales que presenten DISIF (Plazo extendido) Declaración informativa de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero en el año anterior DIM o 30 Anexo 9 ISR
30 de junio Personas morales con ingresos iguales o superiores a $815,009,360.00. Quienes al cierre del ejercicio anterior tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista. Grupos de Sociedades del régimen fiscal opcional para grupos de sociedades. Paraestatales de la administración pública federal. Personas morales residentes en el extranjero que tengan EP en el país, únicamente por las actividades que desarrollen en dichos establecimientos. Cualquier persona moral residente en México respecto de las operaciones con residentes en el extranjero. Informativa sobre Situación Fiscal (ISSIF). ISSIF

Julio 2021
Día límite Personas obligadas Obligación Formato Impuesto
1 de julio Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente Escrito libre ISR
5 de julio Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de mayo 2021 Buzón Tributario -
7 de julio Patrones Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior IDSE SS
7 de julio Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de mayo 2021 Buzón Tributario -
14 de julio Sujetos del estímulo fiscal a las artes (teatro, danza, música y artes visuales) Presentar informe semestral de avance del proyecto ISR
15 de julio Personas físicas y morales que dictaminen estados financieros (Plazo extendido) Declaración informativa de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero en el año anterior DIM o 30 Anexo 9 ISR
15 de julio Personas que hayan optado por dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales Presentar dictamen de estados financieros para efectos fiscales SIPRED ISR
17 de julio Patrones Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior COB-01 COB-02 o SUA SS
17 de julio Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000 Internet ISR
17 de julio Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior Internet ISR, IVA, LIEPS
17 de julio Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior Archivo XML -
17 de julio Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior Multi-IEPS 2 IEPS
21 de julio Contratantes de servicios de outsourcing Presentar al IMSS información sobre los contratos de outsourcing celebrados en el trimestre de que se trate. PS-1 e Internet SS
30 de julio Donatarias autorizadas Información relativa a la transparencia del patrimonio y al uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación Ficha 19/ISR ISR
31 de julio Contribuyentes del IEPS por bebidas alcohólicas, cerveza, alcohol, tabacos, bebidas energizantes o con azúcares, combustibles fósiles, plaguicidas o alimento con alto contenido calórico Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del trimestre anterior Multi-IEPS 1 IEPS
31 de julio Contribuyentes del IEPS por bebidas con contenido alcohólico y cerveza, bebidas energizantes y combustibles fósiles Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del trimestre anterior Multi-IEPS 1 IEPS
31 de julio Enajenantes o importadores de vinos de mesa Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del semestre anterior Multi-IEPS 1 IEPS
31 de julio Enajenantes o importadores de vinos de mesa Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del semestre anterior Multi-IEPS 1 IEPS
31 de julio Fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza o tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como combustibles fósiles y plaguicidas Informar la lectura mensual de los registros de los controles volumétricos del trimestre anterior Multi-IEPS 9 IEPS
31 de julio Personas físicas del Régimen de Incorporación Fiscal Pago de ISR, IVA y IEPS correspondiente al bimestre anterior Internet ISR, IVA, IEPS
31 de julio Personas físicas y morales Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior DIOT IVA
31 de julio Productores o envasadores de bebidas alcohólicas, obligados a colocar aparatos de control volumétrico en los equipos de producción o de envasamiento Informe sobre el número de litros producidos de conformidad con el control volumétrico, del trimestre anterior Multi-IEPS 4 o 5 IEPS
31 de julio Productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas Informe de los números de folio de marbetes y precintos, según corresponda, obtenidos, utilizados, destruidos, e inutilizados durante el trimestre anterior Multi-IEPS 6 IEPS

Agosto 2021
Día límite Personas obligadas Obligación Formato Impuesto
1 de agosto Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente Escrito libre ISR
3 de agosto Emisores de valores que coticen en bolsa y subsidiarias Envío de la balanza de comprobación de abril, mayo y junio 2021 Buzón Tributario -
4 de agosto Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de junio 2021 Buzón Tributario -
6 de agosto Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de junio 2021 Buzón Tributario -
17 de agosto Patrones Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior COB-01 o SUA SS
17 de agosto Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000 Internet ISR
17 de agosto Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior Internet ISR, IVA, LIEPS
17 de agosto Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior Archivo XML -
17 de agosto Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior Multi-IEPS 2 IEPS
31 de agosto Contribuyentes que realicen operaciones relevantes Presentar la información de operaciones relevantes de los meses abril, mayo y junio Forma oficial 76 -
31 de agosto Personas físicas y morales Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior DIOT IVA

Septiembre 2021
Día límite Personas obligadas Obligación Formato Impuesto
1 de septiembre Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente Escrito libre ISR
3 de spetiembre Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de julio 2021 Buzón Tributario -
7 de septiembre Patrones Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior IDSE SS
7 de septiembre Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de julio 2021 Buzón Tributario -
17 de septiembre Patrones Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior COB-01 COB-02 o SUA SS
17 de septiembre Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000 Internet ISR
17 de septiembre Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior Internet ISR, IVA, LIEPS
17 de septiembre Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior Archivo XML -
17 de septiembre Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior Multi-IEPS 2 IEPS
30 de septiembre Patrones con 300 trabajadores o más en el año anterior Presentar dictamen para efectos de IMSS SUDI SS
30 de septiembre Personas físicas del Régimen de Incorporación Fiscal Pago de ISR, IVA y IEPS correspondiente al bimestre anterior Internet ISR, IVA, IEPS
30 de septiembre Personas físicas y morales Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior DIOT IVA

Octubre 2021
Día límite Personas obligadas Obligación Formato Impuesto
1 de octubre Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente Escrito libre ISR
5 de octubre Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de agosto 2021 Buzón Tributario -
7 de octubre Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de agosto 2021 Buzón Tributario -
17 de octubre Patrones Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior COB-01 o SUA SS
17 de octubre Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000 Internet ISR
17 de octubre Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior Internet ISR, IVA, LIEPS
17 de octubre Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior Archivo XML -
17 de octubre Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior Multi-IEPS 2 IEPS
21 de octubre Contratantes de servicios de outsourcing Presentar al IMSS información sobre los contratos de outsourcing celebrados en el trimestre de que se trate. PS-1 e Internet SS
31 de octubre Contribuyentes del IEPS por bebidas alcohólicas, cerveza, alcohol, tabacos, bebidas energizantes o con azúcares, combustibles fósiles, plaguicidas o alimento con alto contenido calórico Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del trimestre anterior Multi-IEPS 1 IEPS
31 de octubre Contribuyentes del IEPS por bebidas con contenido alcohólico y cerveza, bebidas energizantes y combustibles fósiles Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del trimestre anterior Multi-IEPS 1 IEPS
31 de octubre Emisores de monederos electrónicos para adquisición de combustibles Presentar aviso electrónico por el cual declaran 'bajo protesta de decir verdad' que siguen reuniendo los requisitos para continuar emitiendo monederos electrónicos de combustibles Buzón Tributario ISR
31 de octubre Fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza o tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como combustibles fósiles y plaguicidas Informar la lectura mensual de los registros de los controles volumétricos del trimestre anterior Multi-IEPS 9 IEPS
31 de octubre Personas físicas y morales Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior DIOT IVA
31 de octubre Productores o envasadores de bebidas alcohólicas, obligados a colocar aparatos de control volumétrico en los equipos de producción o de envasamiento Informe sobre el número de litros producidos de conformidad con el control volumétrico, del trimestre anterior Multi-IEPS 4 o 5 IEPS
31 de octubre Productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas Informe de los números de folio de marbetes y precintos, según corresponda, obtenidos, utilizados, destruidos, e inutilizados durante el trimestre anterior Multi-IEPS 6 IEPS

Noviembre 2021
Día límite Personas obligadas Obligación Formato Impuesto
1 de noviembre Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente Escrito libre ISR
3 de noviembre Emisores de valores que coticen en bolsa y subsidiarias Envío de la balanza de comprobación de julio, agosto y septiembre 2021 Buzón Tributario -
3 de noviembre Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de septiembre 2021 Buzón Tributario -
5 de noviembre Patrones Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior IDSE SS
5 de noviembre Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de septiembre 2021 Buzón Tributario -
17 de noviembre Patrones Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior COB-01 COB-02 o SUA SS
17 de noviembre Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000 Internet ISR
17 de noviembre Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior Internet ISR, IVA, LIEPS
17 de noviembre Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior Archivo XML -
17 de noviembre Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior Multi-IEPS 2 IEPS
30 de noviembre Contribuyentes que realicen operaciones relevantes Presentar la información de operaciones relevantes de los meses julio, agosto y septiembre Forma oficial 76 -
30 de noviembre Personas físicas del Régimen de Incorporación Fiscal Pago de ISR, IVA y IEPS correspondiente al bimestre anterior Internet ISR, IVA, IEPS
30 de noviembre Personas físicas y morales Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior DIOT IVA

Diciembre 2021
Día límite Personas obligadas Obligación Formato Impuesto
1 de diciembre Patrones y trabajadores Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente Escrito libre ISR
3 de diciembre Personas morales obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de octubre 2021 Buzón Tributario -
7 de diciembre Personas físicas obligadas a llevar contabilidad Envío de la balanza de comprobación de octubre 2021 Buzón Tributario -
17 de diciembre Patrones Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior COB-01 o SUA SS
17 de diciembre Personas físicas y morales Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000 Internet ISR
17 de diciembre Personas físicas y morales Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior Internet ISR, IVA, LIEPS
17 de diciembre Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior Archivo XML -
17 de diciembre Productores e importadores de tabacos labrados Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior Multi-IEPS 2 IEPS
31 de diciembre Personas físicas y morales Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior DIOT IVA
31 de diciembre Trabajadores que opten por presentar declaración anual Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual Escrito libre ISR