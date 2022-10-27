Los impuestos verdes surgen como una herramienta útil y necesaria para combatir el cambio climático y sus implicaciones económicas y sociales, opina nuestra articulista Daniela Coria Pérez Tejeda Las actividades antropogénicas que hemos realizado los seres humanos a lo largo de la historia mundial han dado cabida al calentamiento global, la degradación del medio ambiente, entre otros efectos negativos. Por tal motivo, diversos países se han dado a la tarea de investigar como mitigar el daño a nuestro planeta diseñando políticas públicas que permitan generar normativa que controlen a quienes contaminan y que permiten incluir en el costo de bienes o servicios sus costos negativos, desincentivando el consumo de productos o actividades que deterioran el medio ambienten, y por otro lado, ayuden a aumentar la recaudación de impuestos que en teoría permitiría al gobierno realizar mejoras o mitigar los efectos negativos relacionados al sector ambiental. Sin embargo, los impuestos ambientales surgen con la intención de reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero1, sin embargo, en la mayoría de las veces no se diseñan ni usan de manera eficiente y óptima. Para México representa un gran reto, pues recordemos que la matriz energética en nuestro país es principalmente derivada de energía fósiles que tampoco es fácil cambiar en el corto plazo por diversos motivos incluyendo la generación de empleos vinculada con ellas. Sin embargo, en un esfuerzo por desincentivar o reducir el consumo de estas energías fósiles se ha propuesto algunos impuestos en este tema como los siguientes: A nivel federal lo que se considera como impuestos ambientales son: ISAN (Impuesto sobre automóviles nuevos); Impuesto por Tenencia de Automóviles; IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) a las gasolinas y diésel. El impuesto por Tenencia fue transferido a las entidades federativas en 2012 y muchas de ellas lo sustituyeron o abolieron definitivamente hacia 2013. A nivel estatal****2 los estados que ya cuentan con impuestos ambientales son: Baja California, Campeche, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Por otro lado, y en relación con la relevancia del tema, en 2022 el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) presentó el informe "Es ahora o nunca", que insiste en la demanda urgente de acciones climáticas, se debe reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Si las emisiones globales no declinan desde 2025, una catástrofe climática es inminente. En este sentido los impuestos ambientales, también llamados impuestos verdes, surgen como una herramienta útil y necesaria para combatir el cambio climático y sus implicaciones económicas y sociales, siendo particularmente atractiva ante otras fuentes de financiación como la deuda. Conforme a los datos de la OCDE es importante gravar a las industrias generadoras de contaminantes y utilizar los impuestos recaudados en contrarrestar el daño al medio ambiente, también es prescindible gravar la deforestación, el manejo de desechos sólidos, la sobreexplotación de recursos, la contaminación del agua y el suelo y el uso de medios de transportes ineficientes. En resumen, a nivel federal y estatal en nuestro país ya se gravan parte de estas actividades, sin embargo, propongo establecer impuestos federales que graven en su totalidad a las industrias que alteran el equilibrio socioambiental y a su vez que estas se incentiven implementando acciones tales como las que están vinculadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, por medio de un dictamen que les revise la mitigación de contaminantes y la implementación de otras acciones vinculadas con la sostenibilidad que les permita disminuir el impuesto mediante incentivos fiscales. Daniela Coria Pérez Tejeda es integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México 1 Definición de OCDE. 2 Para mayor referencia ver mi artículo “Impuestos Ambientales” Revista Contaduría Publica Agosto 2022. 3 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fuentes: IEPP 4.1.1 (semarnat.gob.mx)