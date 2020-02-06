La Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinó que no habrá cárcel para los empresarios culpables de outsourcing ilegal.
El 3 de diciembre, el senado aprobó en comisiones un proyecto de reforma para combatir la subcontratación o outsourcing. De acuerdo con el presidente de la comisión del trabajo y previsión social del senado, Napoleón Gómez Urrutia, el parlamento abierto para analizar la regulación del outsourcing se llevará a cabo el próximo 12 de febrero. El legislador aclaró que la propuesta no eliminará la subcontratación, pero es un paso importante para regularla y controlarla. El objetivo será evitar el outsourcing ilegal o agresivo porque con esta figura las empresas simulan que no existe una relación laboral, evaden el pago de impuestos y sus contribuciones al seguro social. Antes de que se lleve a cabo el Parlamento Abierto, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) asignó un grupo de trabajo para presentar su propia propuesta. Te decimos los puntos más importantes.
La propuesta de la STPS para el outsourcing ilegal
- Harán cambios a los artículos 15, 15-A, 15-B de la Ley Federal del Trabajo.
- Incluirán los artículos 15-F y el 15-G.
- En caso de incumplimiento, las empresas que contraten servicios de subcontratación serán solidariamente responsables.
- Se establecerá un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación.
- Al contrario de la iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia, solamente se castigará con multas; en ningún caso habrá condenas penales para los empresarios.
- Este grupo de trabajo considera que las inspecciones de la STPS, IMSS y SAT son fundamentales. Por eso, el patrón que impida que se lleven a cabo será multado con 250 a 5,000 veces la UMA.
Con información de El Economista.
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