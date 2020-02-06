La Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinó que no habrá cárcel para los empresarios culpables de outsourcing ilegal.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinó que no habrá cárcel para los empresarios culpables de outsourcing ilegal.

El 3 de diciembre, el senado aprobó en comisiones un proyecto de reforma para combatir la subcontratación o outsourcing. De acuerdo con el presidente de la comisión del trabajo y previsión social del senado, Napoleón Gómez Urrutia, el parlamento abierto para analizar la regulación del outsourcing se llevará a cabo el próximo 12 de febrero. El legislador aclaró que la propuesta no eliminará la subcontratación, pero es un paso importante para regularla y controlarla. El objetivo será evitar el outsourcing ilegal o agresivo porque con esta figura las empresas simulan que no existe una relación laboral, evaden el pago de impuestos y sus contribuciones al seguro social. Antes de que se lleve a cabo el Parlamento Abierto, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) asignó un grupo de trabajo para presentar su propia propuesta. Te decimos los puntos más importantes.

La propuesta de la STPS para el outsourcing ilegal

Harán cambios a los artículos 15, 15-A, 15-B de la Ley Federal del Trabajo.

Incluirán los artículos 15-F y el 15-G.

En caso de incumplimiento, las empresas que contraten servicios de subcontratación serán solidariamente responsables.

Se establecerá un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación.

Al contrario de la iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia, solamente se castigará con multas; en ningún caso habrá condenas penales para los empresarios.

Este grupo de trabajo considera que las inspecciones de la STPS, IMSS y SAT son fundamentales. Por eso, el patrón que impida que se lleven a cabo será multado con 250 a 5,000 veces la UMA.

Con información de El Economista.

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