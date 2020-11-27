El SAT está por impulsar un esquema para mejorar el cumplimiento antilavado de notarios. Actualmente existen 16 actividades vulnerables que tienen que cumplir en materia antilavado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entre las actividades vulnerables se encuentra la de los fedatarios públicos, como son los notarios. Por eso, este sector tiene obligaciones para prevenir y detectar el lavado de dinero.

Guía para el cumplimiento antilavado de notarios

De acuerdo a información publicada por El Economista, ante la importancia que tienen los notarios en el país para prevenir y detectar el lavado de dinero, el SAT está por impulsar un esquema para mejorar el cumplimiento de este sector en materia antilavado. Además, se buscará mejorar la calidad de la información que envían a la autoridad fiscal. El periódico indicó que Ramón García Gibson, administrador central de Actividades Vulnerables del SAT, realizó una ponencia virtual ante el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Durante la ponencia, el funcionario dijo que el SAT emitirá una guía para este sector. En la guía se establecerán medidas de cumplimiento que los notarios tienen que realizar en materia antilavado. “Es facultad de la administración central de Actividades Vulnerables del SAT, orientar en el cumplimiento de sus obligaciones a quien realice actividades vulnerables. Y entre estas actividades se encuentra el sector notarial”, comentó García Gibson.

La guía ayudará a detectar irregularidades antes de la verificación del SAT

El funcionario dijo que uno de los objetivos de dicha guía, que se ha trabajado con representantes del sector notarial, es promover la autoevaluación al interior de las notarías. El objetivo de la guía es que los notarios detecten y corrijan si hay una falla de cumplimiento ante la ley. Esto antes de que los visitadores del SAT la detecten. García Gibson resaltó que una de las obligaciones que tiene el sector notarial es identificar a sus clientes o usuarios, por lo que la guía que está próxima a presentarse les mostrará el camino para que la información se emita de manera correcta.

Las fallas más recurrentes es la no identificación de clientes

En otro evento virtual, García Gibson aseguró que una de las fallas más recurrentes es la no identificación de clientes por parte de los 98 mil obligados que realizan alguna de las actividades vulnerables. “Dentro de los incumplimientos más frecuentes, hemos encontrado la no presentación de avisos, que es realmente lo que tiene una sanción más alta en los incumplimientos a la ley”, dijo García Gibson. Se entiende que las actividades vulnerables son aquellas que por su naturaleza tienen mayor riesgo de ser usadas para lavar dinero. Es decir, para introducir dinero de procedencia ilícita en el sistema financiero.

Con información de El Economista

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