El Gobierno federal anunció los nuevos salarios mínimos que entrarán en vigor en 2026. Conoce los montos, aumentos, efectos en la canasta básica y el impacto social estimado El Gobierno de la Repúb...

El Gobierno federal anunció los nuevos salarios mínimos que entrarán en vigor en 2026. Conoce los montos, aumentos, efectos en la canasta básica y el impacto social estimado El Gobierno de la República confirmó el incremento a los salarios mínimos que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. El ajuste abarca el salario mínimo general, el salario mínimo profesional y los ingresos aplicables en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN). La actualización forma parte de la política pública iniciada en los últimos años para fortalecer el poder adquisitivo de las personas trabajadoras.

Incremento al salario mínimo general para 2026

A partir de enero, el salario mínimo general tendrá un aumento de 13%, quedando de la siguiente manera:

Concepto 2025 2026 Salario mínimo general (diario) $278.80 $315.04

El ingreso mensual aproximado correspondiente al nuevo salario se estima en $9,582.47 pesos para una jornada completa. Este ajuste impacta también los salarios mínimos profesionales, que se actualizan en la misma proporción.

Incremento en la Zona Libre de la Frontera Norte

En la ZLFN, región estratégica por su dinámica económica, el salario mínimo tendrá un incremento del 5%:

Concepto 2025 2026 Salario mínimo en ZLFN (diario) $419.88 $440.87

El equivalente mensual estimado asciende a $13,409.80 pesos, manteniendo a la zona fronteriza con los niveles salariales más altos del país.

💰 Consulta relacionada Salario Mínimo 2026 — Tabla General y Profesional Consulta el salario mínimo general ($315.04 diarios) y el de la Zona Libre de la Frontera Norte ($440.87), además de la tabla completa de salarios mínimos profesionales. Ver tabla de salarios →

Recuperación del poder adquisitivo

Los incrementos de los últimos años han permitido una recuperación sostenida del salario mínimo en términos reales. De acuerdo con datos oficiales, el salario mínimo general ha mejorado su poder adquisitivo en un 154% respecto a 2018. Esto significa que, aun con la inflación acumulada, hoy alcanza para adquirir bienes y servicios que antes estaban fuera del alcance para quienes perciben los ingresos más bajos del mercado laboral. En la ZLFN, los aumentos han sido aún más acelerados, ubicando el salario por encima de los niveles más altos registrados previamente en la región.

Capacidad de compra y canasta básica

Una forma sencilla de observar el efecto del incremento es mediante el número de canastas básicas que se pueden adquirir con un día de salario:

Con el salario mínimo de 2025 era posible adquirir alrededor de 1.8 canastas básicas .

era posible adquirir alrededor de . Con el salario mínimo de 2026, el poder de compra aumentará a aproximadamente 2.0 canastas básicas.

Ejemplos de productos medidos en kilos, con precios promedio del Área Metropolitana de la Ciudad de México, muestran el cambio en capacidad de compra por día de trabajo:

Producto Kilos comprables 2025 Kilos comprables 2026 Frijol 5.6 kg 7.1 kg Huevo 6.0 kg 6.5 kg Pollo 13.1 kg 14.8 kg

Este comportamiento muestra que la actualización salarial no solo incrementa el monto nominal, sino que amplía la posibilidad de cubrir necesidades alimentarias esenciales.

Impactos sociales del incremento salarial

Los ajustes al salario mínimo han generado impactos visibles en indicadores sociales y laborales. Entre los resultados reportados se encuentran:

El aumento de 2026 beneficiará directamente a 8.5 millones de personas trabajadoras .

. El salario promedio real en México ha crecido 27.5% desde 2018.

desde 2018. Se estima que 6.6 millones de personas han salido de la pobreza como consecuencia directa de los incrementos al salario mínimo.

como consecuencia directa de los incrementos al salario mínimo. El avance ha sido especialmente significativo entre quienes perciben ingresos bajos: Un incremento acumulado de 204% en la ZLFN. Un aumento de 115% en el resto del país.



Tres efectos centrales de la política salarial

La información disponible permite identificar tres resultados principales de la política de recuperación salarial aplicada en los últimos años: