El documento comúnmente conocido como constancia de RFC sólo se podrá obtener en el portal del SAT El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el servicio para descargar la Constanci...

El documento comúnmente conocido como constancia de RFC sólo se podrá obtener en el portal del SAT El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el servicio para descargar la Constancia de Situación Fiscal a través de la plataforma SAT ID quedará inhabilitado y el documento solo se podrá obtener en el portal del fisco.

Mediante un comunicado, la autoridad informó que esta decisión obedece a "que durante el mes de abril se canalizarán los esfuerzos para la generación o renovación de la Contraseña y con ella, las personas físicas puedan presentar su Declaración Anual y, a su vez, recibir su devolución con saldo a favor en caso que así sea".

El SAT recordó que para la obtención de la Constancia de Situación Fiscal, comúnmente conocida como constancia de RFC, tiene a disposición de los contribuyentes el portal para que realicen dicho trámite de manera directa en el link: https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal "Se les recuerda a los contribuyentes que para obtener dicha Constancia requieren su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y su Contraseña. Si tienen dudas de cómo obtenerla pueden consultar el tutorial en el canal de YouTube del SAT", expuso el SAT en el comunicado. El SAT recordó que la obligación de la emisión de facturas electrónicas o recibos de nómina en el sistema la Factura Electrónica 4.0, para lo cual los contribuyentes pueden requerir su Constancia de Situación Fiscal, iniciará a partir del 1 de julio de 2022. Mientras tanto los empleadores pueden seguir utilizando la versión Factura 3.3 para timbrar la nómina de sus trabajadores.