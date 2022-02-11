El Banco de México señaló que con esta acción, la postura de política monetaria se ajusta a la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a su meta de 3% La Junta de Gobierno del Ba...

El Banco de México señaló que con esta acción, la postura de política monetaria se ajusta a la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a su meta de 3% La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) anunció ayer que decidió incrementar en 50 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 6.0 por ciento, con efectos a partir del 11 de febrero de 2022. A través de un comunicado de prensa, Banxico explicó que la decisión se debe a que se evaluó la magnitud y diversidad de los choques que han afectado a la inflación y sus determinantes, el riesgo de que se contaminen las expectativas de mediano y largo plazos y la formación de precios, así como los mayores retos ante el apretamiento de las condiciones monetarias y financieras globales. “Con esta acción, la postura de política monetaria se ajusta a la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a su meta de 3% dentro del horizonte de pronóstico”, expuso el organismo.

Pronósticos de la inflación general y subyacente

En su decisión, Banxico destacó que las presiones inflacionarias han sido de magnitud y duración mayor a la anticipada, por lo que sus expectativas para 2022 y 2023 volvieron a incrementarse. La expectativa para la tasa promedio de la inflación general durante el primer trimestre del año aumentó de 6.7 a 6.9 por ciento y para los últimos tres meses del 2022 se incrementó de 3.5 a 4 por ciento. En cuanto a la inflación subyacente, el pronóstico del primer trimestre del año se elevó de 6.2 a 6.4 por ciento y de 4.1 a 4.3 por ciento para octubre y diciembre. "Estas previsiones están sujetas a riesgos. Al alza: i) presiones inflacionarias externas; ii) presiones de costos; iii) persistencia de la inflación subyacente en niveles elevados; iv) depreciación cambiaria; y v) aumentos de precios agropecuarios y energéticos. A la baja: i) un efecto mayor al esperado de la brecha negativa del producto; ii) medidas de distanciamiento social; y iii) apreciación cambiaria", agregó.

Votación a favor del incremento de 50 puntos

Asimismo, el organismo detalló que votaron a favor de la decisión Victoria Rodríguez Ceja, Galia Borja Gómez, Irene Espinosa Cantellano y Jonathan Heath. En tanto, el voto disidente fue por parte del subgobernador, Gerardo Esquivel Hernández, quien optó por un alza de 25 puntos base. Con información de Mural. Eleva Banxico tasa a 6% ante inflación persistente (mural.com.mx) Puedes ver la información que publicó Banxico aquí/ Fecha de publicación: 10 de febrero de 2022.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.