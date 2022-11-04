La Ley Federal del Trabajo establece que el patrón es quien decide en qué momento se toman las vacaciones En México hay empresas que deciden los días en que sus trabajadores pueden tomar sus vacaciones, y en otros casos los patrones otorgan los días de descanso a solicitud del empleado. En este contexto, surge la siguiente duda: ¿Quién define en qué momento se toman las vacaciones? ¿El patrón o el trabajador?

¿Quién decide la fecha de las vacaciones?

De acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, los patrones son quienes deciden la fecha de las vacaciones. En entrevista con El Contribuyente, la contadora dijo que la Ley Federal del Trabajo (LFT), en el artículo 81, establece que el patrón le debe dar una constancia de antigüedad al trabajador, y debe decir en qué momento le corresponde tomar vacaciones. Específicamente, el precepto legal mencionado indica que los patrones deben entregar anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad, y de acuerdo con ella el periodo de vacaciones que les corresponda y la fecha en que las disfrutarán. Pero la especialista señaló que aunque el patrón es quien decide, a veces lo acuerda con los trabajadores. Por ejemplo, un trabajador le dice a su patrón que le gustaría tomar sus vacaciones del 20 de diciembre en adelante, y el patrón le dice que sí, pero no está obligado a aceptar la propuesta. "Sobre todo cuando son trabajadores eficientes. El patrón dice 'pues me conviene que esté contento el trabajador, si quiere irse de vacaciones del 20 de diciembre al 2 de enero que se vaya', entonces lo concede", explicó Ríos Hernández. Pero la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México recalcó que lo que dice la ley es que el patrón es quien decide en qué momento se toman las vacaciones.