Habrá ajustes en las tarifas del trámite de la licencia de manejo, acta de nacimiento, matrimonio, divorcio, así como por los servicios de parquímetro y por el retiro de candado inmovilizador. El 2020 trae consigo un ajuste a los precios de trámites y servicios en la Ciudad de México. Además habrá una multa para quien comercialice o distribuya bolsas de plástico que van de 42 mil a 168 mil pesos. Conforme al Código Fiscal 2020 de la CDMX, aprobado por el congreso capitalino, y que entró en vigor el primero de enero, también habrá un aumento de alrededor del 4% en los servicios del predial y agua.
Precios de servicios en 2020
|Concepto
|2019
|2020
|Predial (cuota fija bimestral)
|188 a 641 pesos (cuota bimestral)
|195 y 666 pesos
|Pago de agua (anual)
|3,603 pesos
|3,745
|Parquímetro (15 minutos)
|2.26 pesos
|2.56 pesos
|Retiro del candado inmovilizador (araña)
|249.10 pesos
|258.90 pesos
|Retiro del candado por estacionarse en lugares para discapacitados
|1,130.50 pesos
|1,175 pesos
Aumento a trámites del registro civil
Algunos de los trámites con ajustes de precios son las actas de nacimiento, matrimonio, defunción, el registro de nacimiento y la inscripción para contraer matrimonio. Los costos son los siguientes:
- La expedición de actas de nacimiento, matrimonio y defunción tendrá un costo de 75.54 pesos.
- La inscripción para contraer matrimonio matrimonio pasó de 1,212 a 1.260 pesos.
- Acta de nacimiento por reasignación sexo-genérica,252 pesos
- Registro de nacimiento pasó de 375.5 a 390.50 pesos
- Celebración de matrimonio pasó de 2,433.5 a 2,529.50 pesos
Expedición de licencias de conducir
- La licencia de manejar "tipo A" tendrá un costo de 870.50 pesos
- El precio de la reposición de permiso vehicular será de 447 pesos
- Reposición y refrendo de tarjeta de circulación será de 897 pesos
Ajuste al precio del pasaporte
- 625 pesos el pasaporte con vigencia de un año (sólo menores de tres años)
- 1,300 pesos el pasaporte de tres años
- 1,790 pesos el pasaporte de seis años.
- 2,750 pesos el pasaporte con vigencia de 10 años
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