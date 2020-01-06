Habrá ajustes en las tarifas del trámite de la licencia de manejo, acta de nacimiento, matrimonio, divorcio, así como por los servicios de parquímetro y por el retiro de candado inmovilizador. El 2020 trae consigo un ajuste a los precios de trámites y servicios en la Ciudad de México. Además habrá una multa para quien comercialice o distribuya bolsas de plástico que van de 42 mil a 168 mil pesos. Conforme al Código Fiscal 2020 de la CDMX, aprobado por el congreso capitalino, y que entró en vigor el primero de enero, también habrá un aumento de alrededor del 4% en los servicios del predial y agua.

Precios de servicios en 2020
Concepto 2019 2020
Predial (cuota fija bimestral) 188 a 641 pesos (cuota bimestral) 195 y 666 pesos
Pago de agua (anual) 3,603 pesos 3,745
Parquímetro (15 minutos) 2.26 pesos 2.56 pesos
Retiro del candado inmovilizador (araña) 249.10 pesos 258.90 pesos
Retiro del candado por estacionarse en lugares para discapacitados 1,130.50 pesos 1,175 pesos

Aumento a trámites del registro civil

Algunos de los trámites con ajustes de precios son las actas de nacimiento, matrimonio, defunción, el registro de nacimiento y la inscripción para contraer matrimonio. Los costos son los siguientes:

  • La expedición de actas de nacimiento, matrimonio y defunción tendrá un costo de 75.54 pesos.
  • La inscripción para contraer matrimonio matrimonio pasó de 1,212 a 1.260 pesos.
  • Acta de nacimiento por reasignación sexo-genérica,252 pesos
  • Registro de nacimiento pasó de 375.5 a 390.50 pesos
  • Celebración de matrimonio pasó de 2,433.5 a 2,529.50 pesos

Expedición de licencias de conducir

Ajuste al precio del pasaporte

  • 625 pesos el pasaporte con vigencia de un año (sólo menores de tres años)
  • 1,300 pesos el pasaporte de tres años
  • 1,790 pesos el pasaporte de seis años.
  • 2,750 pesos el pasaporte con vigencia de 10 años

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