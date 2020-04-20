El home office cambia el lugar donde se realiza el trabajo, pero ¿modifica el horario, sueldo o prestaciones del trabajador? Por la pandemia del coronavirus Covid-19 se ha extendido mundialmente la...

El home office cambia el lugar donde se realiza el trabajo, pero ¿modifica el horario, sueldo o prestaciones del trabajador? Por la pandemia del coronavirus Covid-19 se ha extendido mundialmente la práctica del home office o trabajo a distancia desde casa. Sin embargo, en México la legislación es laxa respecto a los derechos de los trabajadores que laboren en este esquema. Ante esta situación, es natural que a los trabajadores les surjan algunas dudas. Una de las que comprensiblemente puede surgir es si los patrones están obligados a pagar aquellas horas extras que el trabajador labore bajo la modalidad del home office. Según la Guía de orientación jurídica por afectaciones del Covid-19, tiene que estar claro que el teletrabajo simplemente cambia el lugar donde labora el empleado, por lo que no puede modificarse el horario, sueldo o prestaciones del trabajador. Así, los trabajadores que laboren más de 48 horas a la semana, estarían laborando tiempo extraordinario y tendrían derecho a que les paguen horas extras. De igual forma, la Guía establece que una política de home office tiene que definir los términos y condiciones en los que se realizará el trabajo como:

El horario que laboran.

El tiempo de entrega del trabajo.

Los canales de comunicación que utilizarán.

Los especialistas aclaran que cualquier modificación a las condiciones laborales tales como el horario, sueldo o reducción de la jornada laboral tienen que ser aprobadas por escrito por el trabajador. La Guía de orientación jurídica por afectaciones del Covid-19 fue publicada por varias organizaciones de la comunidad jurídica mexicana, como Estándares Pro Bono México, la Fundación Barra Mexicana, A.C., la Fundación Appleseed México, A.C., el Centro Mexicano Pro Bono, A.C. y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El documento aborda las implicaciones legales de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 y abarca varias aristas, como la penal, la laboral y la fiscal, entre otras. El documento ofrece información clara y concisa para aclarar algunas dudas sobre situaciones o problemas que pueden enfrentar los trabajadores derivados por el Covid-19. Puedes revisar la Guía de orientación jurídica por afectaciones derivadas del Covid-19aquí** / Actualización: 11 de abril 2020**

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