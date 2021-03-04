En algunos casos, las empresas deben elegir entre leyendas de advertencia y sellos en sus productos. Desde el 1 de octubre de 2020, entraron en vigor cambios muy importantes a la NOM 051 que regula...

En algunos casos, las empresas deben elegir entre leyendas de advertencia y sellos en sus productos. Desde el 1 de octubre de 2020, entraron en vigor cambios muy importantes a la NOM 051 que regula la información comercial y sanitaria que deben incluir las etiquetas de los alimentos preenvasados. Con los cambios, alimentos y bebidas que contengan añadidos nutrimentos críticos deben ser evaluados para determinar si exceden los niveles para calorías, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans o sodio. Si los superan, deben llevar un sello de advertencia. Además, los productos deben portar una leyenda de advertencia de edulcorantes y cafeína.

Empresas prefieren sellos octagonales a leyenda sobre edulcorantes

Como explica el periódico Reforma, las empresas de alimentos prefieren portar los sellos de la NOM 051 en lugar de las leyendas sobre edulcorantes y cafeína. Esto se debe a que la leyenda "Contiene edulcorantes, no recomendable en niños" hace que el producto sea menos atractivo para familias. En entrevista con Reforma, Eduardo Molina, director comercial de Deiman, explicó que México es el único país con una norma similar donde se advierte que los edulcorantes no son aptos para menores. En la práctica, esto significa que las empresas han optado por retirar edulcorantes de sus productos. El especialista explicó que lo normal es que mantengan las mismas fórmulas, pero retirando estos ingredientes. Otra estrategia es que se vendan dos líneas de productos: una regular y una con menos azúcar, ya que los supermercados piden a las empresas productos sin sellos. El problema es que el azúcar también sirve para proteger a los alimentos de microorganismos, entre otras cosas. Como explicó Rebeca López-García, dueña de la consultora Logre International Food Science, en entrevista con el mismo medio, la norma es especialmente agresiva con productos dulces. Por un lado, obliga a las empresas a poner el sello por el uso de azúcar, aunque en algunos casos es necesario para la vida útil del producto; por el otro, cuando las empresas deciden usar edulcorantes, deben usar la leyenda, que afecta la imagen y las ventas. Ante este panorama, los especialistas esperan que las empresas regresen a fórmulas basadas completamente en el uso de azúcar. Así, por lo menos, evitarían la obligación de colocar las leyendas.

Cambios en toda la industria

Desde que se anunciaron los cambios al etiquetado, varias empresas de alimentos cambiaron las fórmulas de sus productos. De hecho, el 56% de los productos de Nestlé, Coca-Cola, Bimbo, PepsiCo, Kellogg’s y Lala se reformularon.

Bimbo, por ejemplo, fue la empresa con más cambios y reformuló el 82% de su portafolio.

PepsiCo reformuló el 70%.

Coca-Cola reformuló cerca del 60% de sus productos.

Nestlé y Kellog’s reformularon el 40% de sus líneas.

Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/busca-agroindustria-sellos-menos-severos/gr/ https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/el-nuevo-etiquetado-de-advertencia-obliga-a-reformular-productos

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