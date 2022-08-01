El SAT aumentó su recaudación un 171% en comparación con el año anterior, gracias al programa de Vigilancia Profunda y el uso de cartas invitación. A través del programa de Vigilancia Profunda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incrementó significativamente recaudación con el uso de cartas de invitación, de acuerdo con Ramiro Ávalos Martínez, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). A mayo 2022, la autoridad fiscal recaudó 28 mil 864 millones de pesos, que comparado con la misma cifra del año anterior que fue de 9 mil 915 millones de pesos, representa un incremento del 171 por ciento, señaló el Instituto. El fisco mexicano emplea la Vigilancia Profunda para identificar contribuyentes que presentan variaciones atípicas en el pago de sus declaraciones, detectar inconsistencias y promover su corrección, cuando se da alguno de estos casos, la autoridad envía cartas de invitación al contribuyente para aclarar su situación.

SAT se beneficia con cartas invitación

El SAT utiliza las cartas invitación como una forma de recaudación y, de acuerdo con la dependencia, hay dos tipos de cartas: la primera es una carta abierta al contribuyente en general a cumplir con sus obligaciones fiscales. La segunda son cartas personalizadas en donde se pudieran señalar omisiones al cumplimiento de alguna obligación discrepancia entre la información declarada y la información digital. Ávalos Martínez indicó que en caso de recibir una Carta Invitación del SAT, lo primero que tiene que hacer el contribuyente es no entrar en pánico. “No hay un libro que indique cómo actuar ante la Carta Invitación, sin embargo, hay que mantener la calma, verificar su información, y si hay algo que corregir, hacerlo”, recomendó el especialista.

Recomendaciones ante una Carta Invitación

En muchos casos los envíos obedecen a problemas como inconsistencias de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) sobre todo en la comprobación del Impuesto sobre Valor Agregado (IVA), cuando el timbrado no se cancela correctamente o por inconsistencias en la nómina. Por ello, el IMCP recomienda atender la carta invitación y evaluar si se hace la aclaración o espera a que venga una facultad de comprobación. De no hacerlo, dependiendo del monto de la operación, podrían llevarse a cabo hasta revisiones de gabinete. Por otra parte, el vicepresidente del Instituto reiteró que existen inconsistencias en las cartas invitación, por ejemplo, señaló que algunas personas cobran anticipos por un trabajo y emiten hasta tres comprobantes de una misma operación, y para la autoridad eso son tres trabajos y tres comprobantes fiscales diferentes. La autoridad tampoco está incluyendo las operaciones en donde se emite al mes siguiente el Comprobante Fiscal Digital (CFDI) con complemento de recepción de pago, en apego a la normatividad fiscal. Y por último, advierte a los contribuyentes que el monto declarado es mayor a los CFDIs recibidos y esto no es así porque hay algunas deducciones por pérdidas cambiarias, o ajustes anuales por inflación deducible.