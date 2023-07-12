Especialistas recomiendan a los contribuyentes que reciban depósitos por préstamos o donativos que declaren al SAT estos ingresos Las personas físicas residentes en México que hayan obtenido préstamos o donativos no tienen que pagar Impuesto sobre la Renta (ISR) por esos ingresos. Esto sucederá si cumplen con los requisitos para exentar el impuesto. Pero dichos contribuyentes están obligados a informar, en la declaración anual, sobre los préstamos, los donativos y los premios, siempre que en lo individual o en su conjunto excedan de 600 mil pesos. Esto lo establece el Artículo 90, segundo párrafo, de la Ley del ISR, que indica lo siguiente: "Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar, en la declaración del ejercicio, sobre los préstamos, los donativos y los premios, obtenidos en el mismo, siempre que éstos, en lo individual o en su conjunto, excedan de 600 mil pesos". Por ejemplo, si el contribuyente obtiene un préstamo de 450 mil pesos de alguna institución financiera y recibe un donativo de 200 mil pesos de un familiar, debe declararlos. Esto se debe a que excederían de 600 mil pesos. Por eso, es recomendable que los contribuyentes que reciban depósitos por préstamos o donativos, declaren al Servicio de Administración Tributaria (SAT) los ingresos mencionados. Esto se debe a que la autoridad fiscal puede presumir que se trata de ingresos por los que se tiene que pagar ISR.

Consideraciones sobre ingresos por préstamos o donativos

En este contexto, hay detalles que se tienen que considerar para cada uno de los ingresos mencionados. Algunas de las consideraciones son las siguientes:

Ingresos por préstamos

Los préstamos de familiares, amigos o instituciones, están exentos de impuestos. Pero es necesario que el contribuyente los acredite y manifieste como dato informativo, en la declaración anual, cuando excedan de 600 mil pesos. Si el contribuyente olvida informar sobre este tipo de ingresos, es muy probable que no tenga manera de comprobar su origen cuando la autoridad revise los ejercicios de años anteriores.

¿Cómo se puede amparar la procedencia de los depósitos por préstamos?

Para amparar la procedencia de los préstamos, el contribuyente puede celebrar contratos con terceros cuando los reciba, e informar de los ingresos aunque el monto no rebase los 600 mil pesos. Cuando rebase este monto es recomendable que se celebre ante corredor público.

Ingresos por donativos

En el caso de las donaciones que el contribuyente haga o le haga su cónyuge y las que realice con sus descendientes o ascendientes en línea recta (entre padres e hijos), cualquiera que sea el monto, están exentas de impuestos, pero también las tiene que informar cuando excedan de 600 mil pesos.

¿Cómo se puede amparar la procedencia de las donaciones?

En la práctica, los papás apoyan a los hijos y les dan dinero en efectivo, mediante una transferencia o con un cheque. Pero en cualquier caso, el contribuyente debe tener la documentación bien clara, para justificar el parentesco y celebrar un contrato de donación. En este documento, una persona identificada como donante transmite a otra registrada como donatario la propiedad de uno o varios bienes de forma gratuita. En caso de que al contribuyente se le haya pasado informar sobre estos ingresos en la declaración y no tenga un contrato, tendrá que acudir con un notario para que formalice el donativo. Y deberá presentar una declaración complementaria. Lo importante es que todo se haga en la oportunidad precisa, porque a futuro suele ser más complicado y costoso.