Las empresas cubrirán los servicios de luz e internet de los colaboradores que realicen su labor en su hogar mediante home office. La Cámara de Senadores con 91 votos a favor aprobó las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para regularizar el home office o trabajo desde casa. Al haber sido previamente aprobada por la Cámara de Diputados sólo resta que el Ejecutivo federal promulgue la reforma para que sea oficial. Una de las modificaciones más importantes son las nuevas obligaciones de los patrones hacia los trabajadores que utilizan esta modalidad laboral, tales como proporcionar los medios, recursos y herramientas necesarias para el ejercicio de sus funciones, así como cubrir los gastos que deriven de la jornada laboral. El artículo que estipula lo anterior, el 330-E, indica que deberá respetarse el derecho a la desconexión, así como dar capacitaciones y asesorías para el uso de las tecnologías de la información y comunicación. El documento define el esquema de home office como la prestación de servicios por parte de un colaborador en un lugar distinto a las instalaciones de la empresa o centro de trabajo, y cuando sea de más del 40% del tiempo trabajado, según la modificación del artículo 330-A de la misma ley. Por su parte, el artículo 330-C, exige que el home office esté considerado en el contrato colectivo de trabajo y que quienes laboren bajo esta modalidad tengan conocimiento de los procedimientos de libertad sindical y negociación colectiva. En caso de no haber tal contrato, deberá estar contenido en el reglamento interior de la empresa, dicta el artículo 330-D. El artículo 330-H requiere que el empleador promueva el equilibrio entre la vida personal del trabajador y su jornada laboral, desde una perspectiva de género. Además, el 330-I incluye disposiciones para garantizar el derecho a la intimidad de los trabajadores, protegiendo sus datos personales y definiendo en qué circunstancias se podrá usar cámaras de video y micrófonos. Los transitorios establecen que las reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación y que el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 18 meses para publicar la norma oficial mexicana (NOM) que regule los aspectos de seguridad y salud del teletrabajo. https://twitter.com/Mx\_Diputados/status/1336670685591195648 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/6-cosas-que-si-van-a-cambiar-tal-vez-para-siempre-tras-la-pandemia/

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