Algunos contribuyentes asalariados aún deben realizar la habilitación del buzón tributario.

Algunas personas que perciben ingresos por salarios aún deben inscribirse al buzón tributario antes del próximo 31 de diciembre, de acuerdo con el Artículo Quinto Transitorio de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2021. Lo anterior aplica cuando los ingresos obtenidos por salarios sean superiores a los 400,000 pesos e inferiores a los 3 millones de pesos, en el ejercicio inmediato anterior.

Fechas límite

De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, los contribuyentes asalariados deberán realizar la habilitación del buzón tributario conforme a las siguientes fechas:

Se considera infracción el no habilitar el buzón tributario

Fiscalia señaló que la redacción del artículo mencionado, implica que los contribuyentes obligados a registrarse al buzón tributario deberán ingresar su correo electrónico y su número celular. Es decir, no podrán ingresar únicamente un medio de contacto. Además, advirtió que se considera infracción el no habilitar el buzón tributario, no registrar o no mantener actualizados los medios de contacto conforme lo previsto en el mismo, de acuerdo con el artículo 86-C del Código Fiscal de la Federación (CFF).

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