El SAT anunció cuatro nuevos nombramientos. Ahora, los puestos más importantes de la institución están ocupados por mujeres. Desde que llegó Raquel Buenrostro al Servicio de Administración Tributar...

El SAT anunció cuatro nuevos nombramientos. Ahora, los puestos más importantes de la institución están ocupados por mujeres. Desde que llegó Raquel Buenrostro al Servicio de Administración Tributaria (SAT) se han dado varios cambios internos. Entre todos estos movimientos destacan los de tres funcionarios encargados de recaudación y contacto con el contribuyente que ya presentaron su renuncia:

Katya Arroyo Arriola, administradora general de servicios al contribuyente

Héctor Vázquez Luna, administrador general de recaudación

María de los Ángeles Jasso Cisneros, administradora general jurídico

José Luis de la Sota, administrador central de control y seguridad institucional

Jessica Ivette González, administradora central de recursos materiales

Norma Osorio, administradora central de procedimientos especiales

Los nuevos nombramientos

Ayer, el SAT anunció cuatro nuevos nombramientos en algunos de los puestos más importantes. De estos cuatro puestos, tres serán ocupados por mujeres. Con esto, es la primera vez que el cuadro principal de funcionarios del SAT está conformado por mujeres. Estos son los nombramientos:

Claudia Rivera Arrieta , titular de la administración general de servicios al contribuyente. Antes de este puesto fue la coordinadora general de la secretaría de inclusión y bienestar social de la Ciudad de México.

, titular de la administración general de servicios al contribuyente. Antes de este puesto fue la coordinadora general de la secretaría de inclusión y bienestar social de la Ciudad de México. Guadalupe Araceli García Martínez será parte de la administración general. Tiene 20 años de experiencia dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su último puesto fue secretaria técnica en el consejo de la judicatura federal en temas fiscales. Antes de tomar el puesto, debe ser ratificada por la Cámara de Diputados.

será parte de la administración general. Tiene 20 años de experiencia dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su último puesto fue secretaria técnica en el consejo de la judicatura federal en temas fiscales. Antes de tomar el puesto, debe ser ratificada por la Cámara de Diputados. Luis Abel Romero López será el nuevo administrador general de recaudaciones. Fue titular de la oficialía mayor de Hacienda, así como técnico de programación y control presupuestario en el IMSS.

será el nuevo administrador general de recaudaciones. Fue titular de la oficialía mayor de Hacienda, así como técnico de programación y control presupuestario en el IMSS. Rosa María Gutiérrez Rodríguez estará en la administración general de evaluación. Trabajó en la subprocuraduría fiscal de la SHCP.

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.