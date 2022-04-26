Una de las ventajas fiscales de los planes de ahorro y retiro es que son deducibles en la declaración anual de las personas físicas. En la declaración anual, los contribuyentes pueden aplicar deduc...

Una de las ventajas fiscales de los planes de ahorro y retiro es que son deducibles en la declaración anual de las personas físicas. En la declaración anual, los contribuyentes pueden aplicar deducciones, que son los gastos que las personas físicas tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables. Es decir, son cantidades que se pueden restar a los ingresos, que son la base sobre la que se aplica la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR).

Planes de ahorro y retiro

De acuerdo con un análisis publicado por Fiscalia, dentro de la Ley del ISR vigente existen mecanismos para incentivar el ahorro por parte de los contribuyentes. Estos mecanismos se encuentran en las disposiciones siguientes:

Deducción de planes personales de retiro. Artículo 151, fracción V.

Depósito en cuentas especiales de ahorro. Artículo 185.

El análisis indica que una de las ventajas fiscales de estos mecanismos es que son deducibles en la declaración anual de las personas físicas, y se tienen también beneficios fiscales en cuanto a la acumulación de ingresos. En el documento se analizan las deducciones mencionadas y, entre otras, se exponen las siguientes consideraciones:

Deducción planes personales de retiro

Con base en la fracción V, del artículo 151 de la Ley de ISR, serán deducibles las aportaciones que las personas físicas efectúen a sus cuentas de aportaciones complementarias de retiro de su Afore, a las cuentas de planes personales de retiros, así como las aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias.

Dónde aportar

El análisis indica que además de la solicitud de realizar la aportación a las cuentas de aportaciones complementarias de retiro de la Afore del contribuyente, es posible realizar las aportaciones a planes personales de retiro. Según la Ley de ISR, estás últimas aportaciones son aquellas cuentas o canales de inversión establecidas con el único fin de recibir y administrar recursos destinados exclusivamente para ser utilizados cuando el titular llegue a la edad de 65 años o en los casos de invalidez o incapacidad del titular. Cada año el SAT publica un listado de instituciones autorizadas para administrar planes personales de retiro.

Monto deducible

Será deducible hasta por el monto de:

10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, ó

Cinco unidades de medida y actualización (UMA) elevadas al año. Es decir, 163,467 pesos.

A su vez, el artículo 258 del Reglamento de la Ley de ISR indica que, en caso de una relación laboral subordinada, la aportación del contribuyente, adicionada a la del patrón, no deberá exceder del 12.5% del salario anual.

Depósitos en cuentas personales especiales de ahorro

En el artículo 185 de la Ley del ISR, se menciona que los contribuyentes que realicen depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro realicen pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro, bien adquieran acciones de los fondos de inversión, podrán deducir el importe de dichos depósitos, pagos o adquisiciones, de sus ingresos acumulables durante el ejercicio.

Dónde aportar

De acuerdo con la disposición, es posible realizar los depósitos en cualquier institución de crédito, incluso por medio de un depósito en un instrumento a la vista. Es posible también realizar los depósitos por medio de aseguradoras, Afores, y adquisición de fondos de inversión en instrumentos de deuda que estén colocados entre el gran público inversionista. En el caso de los contratos de seguros que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad y además el aseguramiento de vida del contratante, únicamente las primas los contratos deben ser individuales, basados en anualidades diferidas.

Monto deducible

El importe de los depósitos, pagos o adquisiciones no podrán exceder en el ejercicio del equivalente a 152,000 mil pesos, considerando todos los conceptos. En el caso de los contratos de seguros que tengan como base planes de pensión relacionados con la edad y además el aseguramiento de vida del contratante, únicamente las primas relacionadas con la edad serán deducibles según este estímulo. Fiscalia señaló que en cualquiera de los casos, optar por uno de estos esquemas implica tener sobrante de efectivo, y el contribuyente debe estar dispuesto a invertir en un plazo largo, de manera que se pueda obtener el máximo beneficio fiscal de estos esquemas.