El SAT rechazó la deducción de 97.6 millones de pesos que Santos Laguna intentó justificar con estos pagos, decisión que fue confirmada por el TFJA Un tribunal federal ratificó que el club Santos Laguna incurrió en actos ilegales al pagar a sus jugadores y cuerpo técnico como "primas de riesgo de trabajo", cuando en realidad estos pagos correspondían a salarios. Este esquema fue implementado en el ejercicio fiscal de 2014 a través de un contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, Similares y Conexos de la República Mexicana, con el fin de evadir la retención de Impuesto sobre la Renta (ISR). El SAT rechazó la deducción de 97.6 millones de pesos que Santos Laguna intentó justificar con estos pagos, decisión que fue confirmada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La magistrada Zulema Mosri, durante una sesión de la Sala Superior del TFJA, explicó que el rechazo de la deducción es legal, ya que los pagos, aunque se presentaron como primas de riesgo, en realidad corresponden a salarios por servicios de jugadores profesionales de fútbol. El TFJA también señaló que este esquema fue utilizado nuevamente en 2017, y forma parte de la acusación penal por fraude fiscal de 17 millones de pesos que el Gobierno inició en junio de 2023 contra Alejandro Irarragorri, propietario de Santos Laguna y del Grupo Orlegi. En la revisión de un crédito fiscal en 2022, Mosri no especificó el monto involucrado por el ejercicio de 2014, pero recientemente se reveló que el equipo tiene créditos fiscales por mil 271 millones de pesos, según se informó en una conferencia mañanera del Presidente. Además, el tribunal confirmó que Santos Laguna dedujo de forma ilegal los pagos realizados a otros equipos por las cartas de jugadores, registrándolos incorrectamente como "bienes intangibles". Según Mosri, estos pagos no corresponden a bienes intangibles, sino que solo sirven para rescindir el contrato del jugador con su equipo anterior. Finalmente, el TFJA determinó que Santos Laguna también actuó de forma ilegal al deducir pagos realizados a la empresa Búsqueda de Talento para la detección de nuevos jugadores, ya que no se acreditó la existencia de dicha operación.