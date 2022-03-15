En algunos pagos provisionales, el monto de los ingresos acumulados del ejercicio, que son los de enero y febrero, no es el correcto.

En algunos pagos provisionales, el monto de los ingresos acumulados del ejercicio, que son los de enero y febrero, no es el correcto.

Las personas morales deben realizar pagos provisionales cada mes al Servicio de Administración Tributaria (SAT). En marzo deben efectuar el segundo pago provisional del año, el correspondiente a febrero. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, diversos contribuyentes están reportando que, si bien los montos de los comprobantes fiscales emitidos en febrero sí se cargan, al avanzar a la siguiente pestaña para realizar la acumulación de ingresos del período, el sistema muestra en cero el monto de los ingresos del período anterior. En el artículo se explica que esta falla impide a los contribuyentes continuar con la presentación de la declaración provisional. Esto se debe a que el monto de ingresos acumulados del ejercicio, que en este momento son los de enero y febrero, no es el correcto y el pago provisional resultará erróneo.

Falla por declaración complementaria

Sin embargo, Fiscalía señaló que esta falla parece presentarse cuando el contribuyente presentó una declaración complementaria por el mes de enero por la omisión inicial de la obligación del pago del impuesto sobre la renta. Pareciera ser que, si en el envío de la declaración normal, este impuesto no fue declarado, sino que fue declarado y pagado en declaración complementaria, el sistema no reconoce esos ingresos. Hasta el momento, la autoridad no ha emitido pronunciamiento sobre alguna posible solución a este problema específico.