Las personas físicas tienen hasta finales de abril para presentar su declaración anual del ejercicio fiscal anterior La declaración anual de personas físicas se debe presentar al Servicio de Admin...

Las personas físicas tienen hasta finales de abril para presentar su declaración anual del ejercicio fiscal anterior La declaración anual de personas físicas se debe presentar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) antes del 30 de abril del 2024. Si eres asalariado con ingresos mayores a 300,000 pesos al año, tuviste más de dos patrones en 2023, eres freelance, micro-pequeño empresario o arrendatario, debes debes presentar la declaración anual, pero debes tener cuidado con los errores más comunes al cumplir con dicha obligación. En este contexto, los errores más comunes en la declaración anual al SAT son los siguientes:

No verificar información precargada

Gracias a la digitalización de los procesos financieros y contables, tu declaración anual aparecerá precargada en el sitio del SAT. Verifica minuciosamente que todos los datos estén correctos y actualizados, desde los básicos como nombre y apellido, RFC, medios de contacto, hasta los más complejos como tus ingresos acumulados durante el año pasado. El año pasado diversos contribuyentes reportaron que un error común en sus declaraciones precargadas fue el ingreso anual acumulable, marcando más o menos ingresos a los realmente obtenidos. Información de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) enfatiza que no se debe aceptar la información precargada si esta es errónea, debes cotejar la información y corregirla de manera manual.

Pagar en efectivo algunos gastos personales

Para la autoridad fiscal es más sencillo cotejar información de pagos realizados con medios digitales como tarjetas, transferencias o cheques nominativos. Incluso, es obligatorio si quieres que te acepten los pagos deducibles por servicios médicos, colegiaturas, dentista, psicólogo, nutriólogo, transporte escolar, intereses por créditos hipotecarios o donativos. Sólo los pagos por gastos funerarios son aceptados en cualquier medio de pago, siempre y cuando presentes la factura a la autoridad fiscal.

Tener desactualizado Java o Adobe Acrobat Reader

Para la presentación de la declaración anual, el SAT sugiere lo siguiente:

Tener instalado o actualizado Java Virtual Machine, como mínimo la versión 6.0.

Contar con al menos la versión 4.0 de Silverlight.

Tener instalado o actualizado Adobe Acrobat Reader, como mínimo la versión 10.0.

Cabe destacar que todas estas versiones se obtienen en las páginas de Java, Microsoft y Adobe, respectivamente.

Presentar a destiempo

No esperes al último día hábil de abril para presentar tu declaración anual. Mientras más pronto la presentes, más rápido y fácil tendrás acceso a la plataforma del SAT. Regularmente, los últimos días colapsa por la alta demanda. Y si tuviste saldo a favor es más rápido que te hagan el depósito en tu cuenta bancaria.

No cotejar tu clabe

Para devolverte saldos a favor, la autoridad fiscal te pedirá una Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), la cual debe ser de una cuenta bancaria a tu nombre, con todos tus datos actualizados y de débito. Verifica, con ayuda de otra persona, que tu número sea correcto a la hora de ingresarlo a la plataforma o cópialo y pégalo directamente de tu fuente original de referencia.