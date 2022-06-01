El escenario negativo se debió a que durante este par de años el consumo turístico se redujo por el confinamiento provocado por la pandemia de Covid-19 El Gobierno de México dejó de percibir entre 2020 y 2021 cerca de 94,560 millones de pesos por concepto de impuestos cobrados a la industria turística durante la pandemia por Covid-19, de acuerdo con un estudio conjunto del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac (Cicotur).
Menor captación de impuestos
En el documento se indica que el escenario negativo se debió a que durante este par de años el consumo turístico, lo cual incluye la compra de productos, alimentos, reservas hoteleras, pago de boletos de avión y otros servicios, se redujo de forma drástica. Esto tuvo como consecuencia inmediata una menor captación de los siguientes impuestos:
- Impuesto sobre la Renta (ISR).
- Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Impuesto sobre Servicios de Hospedaje.
El estudio se exponen los siguientes detalles:
- La disminución de los ingresos fiscales para el gobierno federal en los sistemas ISR e IVA solo por la industria turística fue alrededor de 90,200 mdp.
- Otro factor negativo que afectó la percepción de gravámenes fue la reducción de 4,360 mdp en la captación del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje, el cual corresponde a los gobiernos estatales.
A pesar de lo anterior, Milenio señala que la industria turística está cerca de la recuperación. Esto se debe a que de enero a abril de este año, llegaron a México 6 millones 787,000 turistas internacionales vía aérea, cifra apenas 2.8% por debajo del mismo periodo de 2019, antes de la llegada de la pandemia por Covid-19, indicó la Secretaría de Turismo (Sectur).
- Con información de Milenio.