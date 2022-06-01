El escenario negativo se debió a que durante este par de años el consumo turístico se redujo por el confinamiento provocado por la pandemia de Covid-19 El Gobierno de México dejó de percibir entre ...

El escenario negativo se debió a que durante este par de años el consumo turístico se redujo por el confinamiento provocado por la pandemia de Covid-19 El Gobierno de México dejó de percibir entre 2020 y 2021 cerca de 94,560 millones de pesos por concepto de impuestos cobrados a la industria turística durante la pandemia por Covid-19, de acuerdo con un estudio conjunto del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac (Cicotur).

Menor captación de impuestos

En el documento se indica que el escenario negativo se debió a que durante este par de años el consumo turístico, lo cual incluye la compra de productos, alimentos, reservas hoteleras, pago de boletos de avión y otros servicios, se redujo de forma drástica. Esto tuvo como consecuencia inmediata una menor captación de los siguientes impuestos:

Impuesto sobre la Renta (ISR).

Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Impuesto sobre Servicios de Hospedaje.

El estudio se exponen los siguientes detalles:

La disminución de los ingresos fiscales para el gobierno federal en los sistemas ISR e IVA solo por la industria turística fue alrededor de 90,200 mdp.

Otro factor negativo que afectó la percepción de gravámenes fue la reducción de 4,360 mdp en la captación del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje, el cual corresponde a los gobiernos estatales.

A pesar de lo anterior, Milenio señala que la industria turística está cerca de la recuperación. Esto se debe a que de enero a abril de este año, llegaron a México 6 millones 787,000 turistas internacionales vía aérea, cifra apenas 2.8% por debajo del mismo periodo de 2019, antes de la llegada de la pandemia por Covid-19, indicó la Secretaría de Turismo (Sectur).