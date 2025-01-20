Descubre qué ingresos están exentos del pago de ISR en 2025, desde herencias y pensiones hasta la venta de casa habitación

Descubre qué ingresos están exentos del pago de ISR en 2025, desde herencias y pensiones hasta la venta de casa habitación

En México, algunos ingresos están exentos del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), permitiendo a los contribuyentes recibir ciertos montos sin afectación fiscal. De acuerdo con el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), estas exenciones incluyen indemnizaciones, herencias, becas, pensiones y la venta de casa habitación, aunque con ciertos límites.

A continuación, te explicamos los principales ingresos exentos de impuestos este 2025.

Lista de ingresos exentos de impuestos en 2025

Ingresos Exentos de ISR en 2025

Concepto Detalles y Límite Exento Indemnizaciones por despido o jubilación Hasta 90 veces el salario mínimo general por cada año de servicio. Herencias y legados Exentos de ISR, aunque se recomienda declarar su origen si el SAT lo solicita. Donaciones Exentas entre familiares directos (cónyuge, padres, hijos). Entre personas no relacionadas, pueden estar sujetas a impuestos. Aguinaldo Exento hasta 30 veces la UMA ($3,439.46 en 2025). Prestaciones de previsión social Incluye vales de despensa, fondo de ahorro y seguro de gastos médicos, dentro de los límites legales. Becas Exentas si son otorgadas por instituciones públicas o privadas, siempre que sean razonables para el nivel educativo. Premios culturales o científicos Incluye premios por concursos científicos, artísticos o literarios abiertos al público o a un gremio profesional. Venta de casa habitación Exenta si el valor no excede 700,000 UDIS (aprox. $5 millones de pesos) y la transacción se formaliza ante notario. Pensiones y jubilaciones Exentas hasta 15 veces el valor de la UMA ($51,591.9 mensuales en 2025). Seguros de vida Exentos si los beneficiarios reciben el monto por fallecimiento del asegurado.

Consideraciones clave sobre estas exenciones

Venta de casa habitación : Si el monto excede los 700,000 UDIS, el excedente estará sujeto al ISR.

: Si el monto excede los 700,000 UDIS, el excedente estará sujeto al ISR. Pensiones y jubilaciones : Los ingresos superiores a 15 veces la UMA sí estarán gravados.

: Los ingresos superiores a 15 veces la UMA sí estarán gravados. Donaciones : Es importante asegurarse de que cumplen con los requisitos legales para evitar impuestos.

: Es importante asegurarse de que cumplen con los requisitos legales para evitar impuestos. Aguinaldo: Sólo una parte está exenta, por lo que es importante revisar los límites antes de calcular impuestos.

Si bien hay ingresos que están exentos de impuestos, es importante revisar los límites establecidos por la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) para evitar sorpresas al momento de declarar. Conocer esta información te permitirá planificar mejor tus finanzas y aprovechar los beneficios fiscales disponibles.