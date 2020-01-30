Si alguien de la Ciudad de México se gana el avión presidencial no tendría que pagar el impuesto local sobre premios, afirmó la jefa de gobierno de la Ciudad de México. El 17 de enero, como seguram...

Si alguien de la Ciudad de México se gana el avión presidencial no tendría que pagar el impuesto local sobre premios, afirmó la jefa de gobierno de la Ciudad de México. El 17 de enero, como seguramente sabes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el avión presidencial podría sortearse a través de la Lotería Nacional. Esto con la venta de seis millones de boletos a un precio de 500 pesos cada uno. Las personas que piensen comprar un boleto para la rifa y estén preocupadas por los impuestos que tendrán que pagar, en caso de que se lo ganen, puedes estar tranquilas si viven en la Ciudad de México. Lo anterior se debe a que en caso de que el premio del sorteo del avión presidencial lo gane una persona o empresa de la Ciudad de México, al afortunado ganador se le condonaría el pago del impuesto sobre premios, que es del 6%. Esto lo aseguró Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La historia del sorteo del avión presidencial

El anuncio del presidente generó una oleada de memes en redes sociales. Esto porque es imposible que un mexicano promedio pueda mantener un avión, o el sueldo de la tripulación necesaria para volar. Sin embargo, el anuncio de López Obrador casi es una realidad. El 28 de enero, el mandatario presentó el diseño del boleto de la Lotería Nacional para el sorteo del avión presidencial. El mandatario dijo que durante un año el ganador tendría la facilidad de estacionamiento en Santa Lucía o en el aeropuerto de la Ciudad de México. Los recursos recaudados se destinarán a la compra de equipo médico de alta tecnología necesario en hospitales de todo el país. Además, López Obrador dijo que que el sorteo podría llevarse a cabo el 5 de mayo. https://twitter.com/fervalencia4/status/1222197024944054273

Precio del avión presidencial

Un avalúo realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que el precio de la aeronave es de 130 millones de dólares (mdd). Es decir, aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos (mdp). Si se llegaran a vender todos los boletos, el Gobierno de México obtendría 3 mil mdp.

Impuestos sobre premios y sorteos

De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), los ingresos por obtención de premios están sujetos al cobro de impuestos estatales y federales. El impuesto federal es de 1% sobre la cantidad del premio obtenido, y el estatal depende de cada entidad. Por ejemplo, en la Ciudad de México “quienes obtengan premios derivados de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos, calcularán el impuesto aplicando al valor del premio obtenido la tasa del 6%. Dicho valor será la cantidad correspondiente al monto total del premio obtenido o el valor del bien cuando el mismo no sea en efectivo”. [Código Fiscal de la Ciudad de México, artículo 149].

La CDMX condonará el impuesto sobre premios

Si el valor de la aeronave es de aproximadamente dos mil 500 mdp, el impuesto de la Ciudad de México sería de 150 mdp. Sin embargo, la Ciudad de México (CDMX) condonará el 6% de impuesto que marca el Código Fiscal de la Ciudad de México. Después de que López Obrador presentó el diseño del boleto de la Lotería Nacional para el sorteo del avión presidencial, en conferencia de prensa se le preguntó a la mandataria sobre lo que pasaría si un habitante de la capital gana el avión y sobre el impuesto establecido en la Ciudad de México. “Lo vamos a condonar. Estamos ahí ya en diálogo con el Gobierno de México para que, en el caso de la rifa del avión presidencial, pueda ser condonado este impuesto, para que pues todo el recurso vaya a lo que se requiere, que es finalmente el equipamiento de los hospitales principalmente para niños y niñas”, expresó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Opciones que se suman al sorteo del avión presidencial

Además del sorteo, existen otras cuatro opciones para obtener los recursos por el avión presidencial. López Obrador informó que el plazo para resolver el tema es el 15 de febrero. Si antes de esa fecha no hay una oferta de compra acorde con el avalúo de la ONU, el sorteo sí se realizará. Las opciones que expuso el presidente son las siguientes:

Que haya un solo comprador. Al respecto informó que alguien ofrece 125 millones de dólares. Sin embargo, no se puede vender en menos del precio fijado por la ONU, que es de 130 millones de dólares. Un intercambio que se propuso al gobierno estadounidense. Para que dé el equivalente al valor en equipos médicos que servirán a hospitales públicos de México. La venta por partes a 12 empresas nacionales. Para esta solución ya hay dos ofrecimientos, aseguró el jefe del Ejecutivo. La renta por hora. Esto bajo la administración de la Fuerza Aérea Mexicana.

El mandatario sostuvo que en cualquiera de los casos, el dinero obtenido se invertirá en el mejoramiento de hospitales.

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