El Universal organizo un debate con expertos acerca de las medidas financieras que podrían tomar los emprendedores y las pequeñas empresas en contra del covid-19. Dio inicio la cuarenta y con ella ...

El Universal organizo un debate con expertos acerca de las medidas financieras que podrían tomar los emprendedores y las pequeñas empresas en contra del covid-19. Dio inicio la cuarenta y con ella la incertidumbre de miles de pequeños empresarios que no sólo están al frente de sus empresas, sino que tienen la responsabilidad de proteger a sus trabajadores, su capital humano. Con esta preocupación en mente, el diario El Universal realizó una transmisión en vivo en la que un panel de expertos ofreció sus perspectivas sobre lo que los emprendedores y las pequeñas empresas pueden enfrentar. Los expertos invitados al debate fueron:

Jose Ambe, CEO de la empresa de logística LDM

Luis Madrigal, CEO de Coru

Javiera Medina, socia legal en Baker McKenzie

Estímulos fiscales del gobierno federal

La sesión inició con la pregunta de qué pasaría si el presidente de México sigue en la postura de no lanzar estímulos fiscales. José Ambe respondió que lo ideal es adelantarse a las situaciones futuras, idear planes de continuidad para los negocios, así como tomar medidas de recuperación de desastres con el fin de cuidar la liquidez. Luis Madrigal habló de la importancia de seguir con la sana relación con los proveedores, de cuidar la calidad crediticia y tener claro qué ingresos ingresos se espera tener durante la contingencia, ya que la constante revisión económica y financiera dará pauta a implementar nuevas medidas de recuperación de ingresos y a su vez optimizara a la empresa para que pueda cubrir con todos sus gastos. "Se mencionó que es fundamental idear más de un plan de acción para los negocios en este tiempo de crisis", dijo José Ambe.

Cuida a tus trabajadores

Al iniciar la cuarentena, muchas empresas prescindieron de sus colaboradores, dejando ver a estas entidades como irresponsables, injustas y no solidarias. Javiera Medina expresó que es de suma importancia cuidar del capital humano con el que se cuenta, ya que son vitales para sobrevivir la crisis. Es necesario lograr acuerdos con los empleados, manejar flexibilidad de jornadas reducidas, suspensión de actividades temporales, implementar home-office, así como una posible reducción de salarios, y evitar caer en pánico despidiendo personal.

Contingencia sanitaria

En cuanto exista la declaración oficial de contingencia sanitaria, las empresas deberán hacerse responsables de los sueldos y salarios de los trabajadores y detener por completo las actividades. Es por eso importante conocer el estado financiero actual de tu negocio. Javiera Medina comentó que hasta el día de hoy, algunas empresas están realizando acuerdos con sus trabajadores, suspendiendo las actividades laborales con un cierto pago de manera temporal. Esto tiene como intención que el trabajo no se pierda y exista un convenio entre ambas partes, dicho acto deberá ser representado de manera formal y escrita.

Empresas maquiladoras y turísticas

Jose Ambe dio un panorama diferente para las empresas maquiladoras, dijo que se deberá bajar el ritmo de producción, llegar a acuerdos con proveedores, diluir créditos y negociar pago de rentas con el fin de dar sustentabilidad y liquidez. "Indudablemente ciertas empresas no podrán sostener costos, por lo que tendrán recortes de personal, pero cuidar el capital humano es primordial para cuando termine la contingencia y se reanuden las actividades", Mencionó Luis Madrigal. Agregó que las empresas del sector turístico tienen inactivo a su personal; incluso algunas enviaron a sus colaboradores de vacaciones. Esta medida solamente podrá ser implementada para las empresas que cuenten con la liquidez suficiente para cubrir con dichos gastos.

Emprendedores

José Ambe expreso que el panorama para los emprendedores económicos será favorable y alentador cuando la crisis económica haya terminado, pues serán nuevas fuentes de trabajo en un mercado que ya no será el mismo. Deberán buscar nuevos canales de distribución, adaptarse a lo digital, tomar todas esas oportunidades que pueden tener para iniciar un negocio. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/03/los-estimulos-fiscales-que-otros-paises-estan-implementanto-por-el-coronavirus-covid-19/ Nadie estaba preparado para las consecuencias económicas del Covid-19, pero no es momento de tomar decisiones de pánico, debemos ser empáticos, solidarios y responsables. Buscar alternativas tecnológicas, expandirse al mercado en línea y preservar las fuentes de empleo, así como el capital humano y su bienestar. La crisis es temporal, por lo que cuando todo vuelva a la normalidad también tendremos que estar preparados. Con información de El Universal.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), y a nuestro canal de YouTube.